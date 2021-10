Xoana González orgullosa por su Onlyfans: “Vine a este mundo para ser actriz porno”

Compartir Facebook

La argentina Xoana González reveló detalles inéditos de su trabajo en Onlyfans, con el que viene emprendiendo en el rubro de la pornografía junto a su esposo Javier González. Aunque ha sido duramente criticada, Xoana se echa grasa sobre el tema y se muestra cada vez más orgullosa de todo lo que viene logrando.

“´Primero lo hablé en terapia con mi psicólogo y psiquiatra, luego se lo dije y propuse a mi esposo Javier. Luego lo hablé con ellos y les dije que vine a este mundo para ser actriz porno (…) No fue fácil. Para mí mamá, fue fuerte para ella, pobre mujer. Ella es profesora de matemáticas. Para mi papá fue muy difícil entenderlo, se quedó en shock. Al final ambos lo entendieron. Yo informo, no consulto”.

Luego, la modelo mencionó que siempre trata de innovar y no hacer todos sus videos caseros, sino más busca procura hacerlo cada vez más profesional para complacer a sus seguidores y darles un contenido de más calidad.

“Normalmente, grabamos todos los miércoles, nos vamos a un hotel para grabar tres o cuatro videos en una misma noche. En algunas oportunidades lo hacemos cada 15 días. Vendemos videos caseros”, agregó.

No obstante, también sorprendió a propios y extraños al calificarse de coach emocional y desde su experiencia dice que puede aconsejar mucho a las parejas. “Las mujeres también me siguen. Muchas parejas no siguen. Ayudo a las parejas con temas, tutoriales o tips para mejorar su relación”.

Xoana González le responde a Deysi Araujo: “La que critica en el fondo es por envidia”

La argentina Xoana González no se guardó nada y le respondió con todo a Deysi Araujo, quien la criticó duramente por hacer videos porno con su esposo y lucrar con ese tipo de trabajo que era considera da ‘vergüenza’.

Recordemos que la ‘pelirroja’ se mostró en desacuerdo con el contenido explícito que opta Xoana González a través de su Onlyfans. Incluso dijo que si ella haría lo mismo, no solo tendría un departamento, sino que ya tendría 4 edificios.

“La crítica en el fondo es por envidia, porque al final no tiene el valor de hacerlo. Bueno, que se compre sus cuatro edificios, que se anime a hacerlo, pero al final nadie lo hace y como a mí me resbala la opinión de los demás, no le hago caso. Nosotros no le hacemos daño a nadie, es nuestra vida y si alguien habla es porque algo le duele”, dijo la modelo gaucha.

