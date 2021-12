Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La argentina hizo un show en Perú y alborotó a todos sus fans con sensuales movimientos e incluso le regaló su lencería a uno de sus fans.

Xoana González la está rompiendo entre sus fans por el contenido para adultos que hace en Onlyfans. Ella regresó al Perú para hacer los shows que tenía planeados en la selva de nuestro país, y emocionó a todos sus fans.

Cabe recordar que Xoana había comentado hace algún tiempo que tenía shows pactados en la selva peruana y que aprovecharía su visita para ver a algunos de sus amigos. Asimismo, se emocionó por poder volver a los escenarios con el público después de varios años.

“Llegó el 3 y el 4 estaré en Tarapoto, porque tengo un par de shows. Estoy ansiosa porque volveré a los escenarios después de dos años, extrañaba mucho los aplausos del público. Luego, me daré tiempo de visitar a mis amigas y Javi hará surf. Me siento muy bendecida de trabajar en lo que más me gusta y me dé tiempo de viajar”, expresó en su momento.

La argentina se animó a compartir en redes sociales todo lo que dejó su show de Yurimaguas, y lo felices que quedaron sus seguidores de poder verla en vivo. En el clip que compartió se puede ver cómo, uno de sus seguidores quedó ‘ganadazo’ porque la argentina le regaló parte de la lencería que utilizó en su show.

Mire también: Lesly Águila aconseja a fan que lloraba por un desamor en concierto

La argentina Xoana González afirmó que se esfuerza mucho por ofrecer contenido de calidad en su plataforma para adultos Onlyfans pues dice que ella es diferente a diferentes chicas de3l espectáculo que dicen que lo muestran todo en la plataforma.

La hilarante y siempre carismática Xoana González sacó ‘pecho’ por su contenido para adultos pues según ella lo entrega todo para contentar a sus seguidores varones y mujeres.

“Chicos, yo lo doy todo, yo muestro hasta el intestino delgado. Me mandaban sus fotos más hot y yo les decía: Debe ser del Instagram, pero me decían que no, que era del Onlyfans. Son sexys, son diosas, pero yo te puedo competir con alguien que haga porno”, dijo en entrevista con “Magaly TV La Firme”.

Y es que la modelo afirma que hay mujeres que no muestran los suficiente en su Onlyfans a diferencia de ella que es más sugestiva, atrevida y sexy para dar ideas a parejas que tal vez hayan perdido la pasión entre ellos.

Todo esto a raíz de ‘rajar’ del contenido de Fátima Segovia y Leslie Shaw quienes no lo han demostrado todo en su plataforma.

Además: Maria Pía Copello confesó que le paga a su hija por ayudarlo a hacer Tiktoks: “Está haciendo su fondito”