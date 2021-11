Xoana González regresa al Perú y también a los escenarios: “Ya tengo un par de shows”

Compartir Facebook

La argentina reveló para un medio local que volverá a tierras peruanas por propuestas laborales que harán que vuelva a los escenarios.

Xoana González habló con un medio local y reveló los planes que tiene antes de que termine el año. La argentina anunció que volverá a nuestro país porque se le han presentado propuestas laborales, y de pasadita aprovechará su estancia para visitar a sus amistades más cercanas.

La argentina dio algunos detalles de su itinerario en el Perú, y reveló que hará su regreso a los escenarios por la puerta grande. Xoana se mostró muy emocionada por poder encontrarse con el público nuevamente, y expresó lo contenta que está por la oportunidad.

“Llego el 3 y el 4 estaré en Tarapoto, porque tengo un par de shows. Estoy ansiosa porque volveré a los escenarios después de dos años, extrañaba mucho los aplausos del público. Luego, me daré tiempo de visitar a mis amigas y Javi hará surf. Me siento muy bendecida de trabajar en lo que más me gusta y me dé tiempo de viajar”, señaló.

Asimismo, a pesar de que en el Perú hay mucha gente que la quiere, Xoana expresó que ella radicará en Argentina dado que ya tiene una vida hecha por allá. “Mi casa es aquí y tengo que regresar, mis animalitos me estarán esperando y pasaremos fiesta con la familia”, dijo.

La argentina Xoana González reveló detalles inéditos de su trabajo en Onlyfans, con el que viene emprendiendo en el rubro de la pornografía junto a su esposo Javier González. Aunque ha sido duramente criticada, Xoana se echa grasa sobre el tema y se muestra cada vez más orgullosa de todo lo que viene logrando.

“´Primero lo hablé en terapia con mi psicólogo y psiquiatra, luego se lo dije y propuse a mi esposo Javier. Luego lo hablé con ellos y les dije que vine a este mundo para ser actriz porno (…) No fue fácil. Para mí mamá, fue fuerte para ella, pobre mujer. Ella es profesora de matemáticas. Para mi papá fue muy difícil entenderlo, se quedó en shock. Al final ambos lo entendieron. Yo informo, no consulto”.

Luego, Xoana González mencionó que siempre trata de innovar y no hacer todos sus videos caseros, sino más busca procura hacerlo cada vez más profesional para complacer a sus seguidores y darles un contenido de más calidad.

“Normalmente, grabamos todos los miércoles, nos vamos a un hotel para grabar tres o cuatro videos en una misma noche. En algunas oportunidades lo hacemos cada 15 días. Vendemos videos caseros”, agregó.

No obstante, también sorprendió a propios y extraños al calificarse de coach emocional y desde su experiencia dice que puede aconsejar mucho a las parejas. “Las mujeres también me siguen. Muchas parejas no siguen. Ayudo a las parejas con temas, tutoriales o tips para mejorar su relación”.

