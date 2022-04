Xoana no descartar grabar con ‘la Chuecona’ para Onlyfans: “Espero que se anime”

Compartir Facebook

La argentina sorprendió al revelar estaría más que dispuesta a grabar junto a ‘la Chuecona’ y hacer contenido para adultos juntas para Onlyfans.

Xoana González la sigue rompiendo en Onlyfans, y junto a su esposo ya tienen más de 15 mil ‘me gusta’ en su perfil de la plataforma. Ella se animó a hablar sobre ese éxito y dar algunos detalles de cosas nuevas que le gustaría intentar.

Romina Gachoy y Fátima Segovia son otras modelos que también están teniendo cada vez más popularidad en Onlyfans y le están siguiendo los pasos a Xoana. Es por eso que la argentina no dudó en referirse a ellas para hacer una colaboración.

Xoana habló exactamente de Fátima Segovia, más conocida como ‘la Chuecona’ y dijo que estaría dispuesta a grabar con ella para Onlyfans. De hecho la argentina le aconsejó que sea más atrevida para su contenido.

“Estoy esperando a que la ‘Chuecona’ se anime a todo, así la invito a mi video”, expresó Xoana y causó las risas de la popular ‘urraca’. Asimismo, Xoana reveló que lo que gana en Onlyfans le alcanza para tener un departamento en Perú, dos casas en Argentina y pronto un gran casa de campo que convertirá en un albergue para perritos abandonados.

Xoana González es una de las chicas faranduleras que siempre ha tratado de ser sincera con lo que ha hecho y sigue haciendo con su vida. Y fiel a su estilo, esta vez dejó a todos con la boca abierta al confesar abiertamente que se ha sometido a un rejuvenecimiento vaginal.

La argentina contó que hace 9 años decidió pasar por el quirófano para someterse a esta cirugía íntima. Xoana agradece haber pasado por un rejuvenecimiento facial pues ahora que expone esa parte de su cuerpo en Onlyfans, siente que debe mostrar lo mejor.

“Me hice el rejuvenecimiento y me serrucharon los labios internos que eran gigantes y me cambio la vida, ¡hace 9 años de eso! Y obvio la cuido y le doy mucho amor porque si efectivamente la muestro en nuestros videos de contenido para adultos en Onlyfans, la sonrisa vertical también hay que cuidarla. Recuerden que solo se puede ver la instrumenta de trabajo o la empanada como me gusta llamarla. Solo la pueden ver y claro, ¡se la come mi esposito!”, contó Xoana.

“Por favor se me van a buenos médicos. Orgullosa de hacer contenido para adultos y más desde una visión femenina y actualizada del amor y no los videos xxx que se veía antes. Es que era muy agresivo y así se creían los hombres que era pasarla rico ¡Pues no mi ciela!”, agregó.

