Xoana responde Rodrigo Valle que la llamó infiel y lo manda al psicólogo

Bañada en aceite, así se encuentra Xoana González, quien no hizo caso a las declaraciones de su ex esposo Rodrigo Valle, quien la dejó como una infiel y a quien aconsejó que respete a su futuro esposo.

“Quizá él estará proyectando en mí sus deficiencias. Que se haga tratar, yo por mi lado me hago tratar, voy al psicólogo y me va súper bien. Y la verdad, le deseo lo mejor, que tenga luz y paz en su vida. Me hubiera gustado que él también lo desee así, quien tiene amor, puede dar amor, quizás no tiene eso adentro”, señaló la argentina.

En cuanto a las burlar del musculoso, sobre los canjes que usaría Xoana en su boda, la gaucha aseguró ser la persona más ahorrativa del mundo. “Si a mí me pueden regalar algo, ya sea de canje o prestado bienvenido sea. Soy la persona más ahorrativa del planeta. Plata que llega a mis ahorros es para ayudar a mi mamá y papá. No me compro un polo o un jean, ni ahora, ni cuando estaba en Buenos Aires, no gasto plata en mí, pienso más en ellos”, añadió. Finalmente, la curvilínea reveló que nada ni nadie opacará su felicidad con su novio Javier. “Tengo al mejor compañero del mundo y estoy orgullosa (…) No quiero darle importancia a Rodrigo, ni que me arruine este momento tan hermoso. Yo le deseo lo mejor y que encuentre una mujer que lo ame, lo haga feliz”, acotó. (V. Rondón