Xoana tiene todo en reglas y se casa por civil en noviembre

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con bombos y platillos, Xoana González anunció que se casará el próximo 16 de Noviembre con su novio Javier González. De inmediato, la argentina recibió miles de comentarios felicitándola por este gran paso en su vida.

Sin embargo, ante los rumores que aún mantienen un vínculo legal con su expareja Rodrigo Valle, la representante de la argentina negó dicha versión.

“Xoana está divorciada desde el año pasado, yo me encargué de llevar los papeles y actualizar el estado de Reniec, y ella aparece como divorciada, no tiene ningún vínculo legal con Rodrigo Valle. Ella es una mujer soltera y se casa el 16 de Noviembre”, precisó Sheyla.

Asimismo, la manager de Xoana nos contó algunos detalles de su segunda boda. “La ceremonia va ser por la vía civil, Xoana quiere que sea muy maravillosa, al parecer se llevará a cabo en la playa en estricto privado, nos estamos reservando el nombre del diseñador de su vestido. No habrá orquesta, ni grupos musicales, porque luego de la boda vamos a realizar un almuerzo con los más cercanos a ella y vamos a evitar que esta vez utilice zapatillas”, añadió su representante.

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos. Lo importante es que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí… Acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue ‘¿para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada?’”, contó la exchica reality en su cuenta de Instagram. (V. Rondón)