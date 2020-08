La XX Feria aumenta oferta de universidades en el extranjero

Compartir Facebook

Dada la coyuntura por la que el país y el mundo atraviesan, la XX Feria Educativa Internacional, que desde hace 20 años se realiza en la capital, presenta este año una plataforma virtual para dar a conocer en forma directa la oferta educativa para estudiantes de últimos años de colegio que desean tener la información de primera mano sobre universidades del extranjero.

“La crisis nos empuja a reinventarnos para seguir apoyando a la educación pues somos un nexo entre las universidades del mundo y estudiantes peruanos. Muchas ofrecen programas de becas para estudiar fuera y por falta de difusión no llegan a los estudiantes.”, comenta Jackeline Navarro, organizadora de la feria.

La plataforma interactiva permitirá tener información, descargar catálogos de las casas de estudio y, resolver preguntas al momento a través de un sistema de chat one to one y comunicarse de forma simultánea con representantes de las universidades que participan.

La feria presenta a universidades extranjeras y peruanas, así como empresas relacionadas al rubro educativo. Algunas de las participarán, ofrecen programas de becas para carreras universitarias y maestrías. Entre ellas, figuran la Universidad Ricardo Palma, PUCP, Universidad UCAL, Northeastern university, Fullsail University, Durham College, Langara College, Texas A&M Universityorpus Christi, European University, Savannah College of Art and Design, entre otras.

Este año, las universidades participantes ofrecerán la posibilidad de hacer un año de estudios de manera virtual y el resto de la carrera en el país o continuar online y sortearán una beca de 4 semanas para estudiar inglés online en una universidad de USA.

La XX Feria Educativa Internacional se desarrollará este miércoles 12 de agosto desde el mediodía hasta las 7 p.m. El registro es gratuito en www.feriaeducativavirtualperu.com