¿Y el ejemplo? Acalde de Trujillo fue captado celebrando ‘cumple’ y afirma que respetó medidas

Hoy jueves 28 de enero, el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, declaró para Exitosa y esclareció el caso donde se le ve celebrando un cumpleaños. Pese a las imágenes, el burgomaestre comentó que sí respetó las medidas de bioseguridad.

Aclaró el tema

El alcalde negó en todo momento la existencia de un ‘privadito’, aseguró que en la celebración solo participaron ocho personas. Esto pese a que en las imágenes del video, se observe a más personas dentro de lo que sería una academia de baile.

“El 24 ha sido el cumpleaños de mi esposa, tenemos una torta, no hay aglomeración de personas, es un restaurante conocido. (Soy) El único que estaba sin tapabocas, porque yo estaba conversando con mi esposa. No hay nada. Estar con la familia, pasar unos momentos con la persona que uno quiere, no hay nada de malo. Hay como 8 personas. Es una reunión en donde le han organizado. No ha habido nada de aglomeración de personas, es un restaurante, y actualmente hay un aforo para restaurante, puedes asistir con todos los protocolos”, indicó para Exitosa.

Las imágenes dirían otra cosa

De acuerdo a José Ruiz, alcalde de Trujillo, la celebración se realizó dentro de un restaurante donde se cumplió todos los protocolos. Sin embargo a las imágenes el lugar sería una especia de salón de ‘belly dance’.

“Yo creo que no es una actividad social, es un cumpleaños de un ser querido. No hay aglomeración de personas, es un restaurante público que hoy podemos visitar con un máximo de 40%… Yo creo que debemos dejar, hacemos un mea culpa. Vamos a corregir, pero yo creo que lo más importante es estar con la familia”, dijo para los micros de Exitosa.

