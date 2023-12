“¿Y este a quién le ha ganado?”: Hinchas critican a Sergio Peña tras polémicas declaraciones contra Sonne

¡No lo pasan! La selección peruana marcha última en las Eliminatorias rumbo al mundial 2026 y despiertan críticas desde todos los sectores. Hinchas, periodistas deportivos, entre otros, están cansados del mal desempeño de los jugadores de la blanquirroja y de Juan Reynoso, por lo cual muestran su fastidio en redes sociales. Tras las explosivas declaraciones de Sergio Peña, quien se mandó contra Oliver Sonne y los exjugadores que critican a la bicolor, los hinchas “explotaron” y le dijeron sus verdades.

Explosivas declaraciones de Sergio Peña

La euforia de los fanáticos de la selección peruana por Oliver Sonne no es del agrado de Sergio Peña, quien tuvo duras palabras ante ello. El volante del Malmo de Suecia se expresó en contra de los aficionados de la bicolor que aclaman al “gringo” y lanzó una contundente frase en una reciente entrevista.

“Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”, dijo Sergio Peña para el programa ‘Entre Ceja y Ceja’. Pero ahí no quedó todo, ya que el ex de Valery Revello también señaló que al “amar” a Sonne, muchos le faltan el respeto a Advíncula y Corzo.

“No pienso que esté mal, pero si pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo (Corzo), como Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros”, agregó Sergio Peña.

Asimismo, el volante nacional también se mandó con todo en contra de algunos exfutbolistas, quienes critican el presente de la selección peruana en las Eliminatorias.

“Todo el mundo critica, incluso los exjugadores. Es un tema que me tiene harto. Hay exjugadores y exjugadores, que venga Claudio es diferente que venga, no voy a decir nombres, pero que otros jugadores que están hablando cuando en su momento no llegaron ni siquiera al repechaje”, dijo Sergio Peña.

Reacción de hinchas

Estas polémicas declaraciones causaron indignación en los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en arremeter contra Sergio Peña.

Muchos le recordaron al volante de la bicolor que él tampoco ha jugado un mundial hasta el momento e incluso, señalaron que es un jugador que no destaca ni hace la diferencia cuando se pone la camiseta de la selección peruana.

“¿Y este payaso quién es?”, “ahora puro huev** puede hablar”, “no hace ni mier** en la selección y viene a criticar”, “a Sonne se le ven las ganas, a ti no se te ve nada”, “un pecho frío más”, “eres uno más del montón”, expresaron en redes sociales.