¿Y la química? Milett Figueroa habla sobre su cita con Marcelo Tinelli: «No era romántica»

¡Una esperada cita en «Bailando 2023»! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comparten detalles de su encuentro. La química está en el aire, pero Milett dijo que su cita no fue romántica, ¿qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo que una cita?

El viernes pasado, Moria Casán hizo de celestina e invitó a Milett Figueroa y al conductor Marcelo Tinelli a su obra de teatro «Brujas». ¡Vaya sorpresa! La pareja aceptó, y el domingo por la noche, todos esperaban más que una simple velada amigable.

Milett no se guardó nada y compartió sus impresiones, «Estuvo hermoso, yo lo disfruté de principio a fin. Marcelo es una persona absolutamente sensible, se emocionó igual que yo». Su entusiasmo era contagioso, pero aclaró: «No era necesaria la cena porque creo que cada uno tenía que regresar a casa, era una invitación a salir como compañeros de trabajo».

Marcelo, por otro lado, no se preocupó por no haber compartido una cena, «Estuvo perfecta. Cuando llegué a casa comí malfattis de ricota». Pero el encuentro en el teatro les permitió hablar de la obra y emocionarse juntos.

«No fue romántico»

La cita se realizó al aire y en vivo, después de que Moria Casán les extendiera la invitación. Nadie esperaba que Marcelo documentara la salida en su cuenta de Instagram, lo que dejó claro que había algo especial en el ambiente. Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, el Chato Prada y Fede Hoppe estuvieron presentes, y las miradas cómplices desataron rumores de romance.

Los comentarios no se hicieron esperar, y Flor de la V comentó: «Cuando vas al teatro con una persona, ¿ya es algo más, no?». Guido Záffora opinó, «No es una primera cita, es como una cita con más compromiso».

Tinelli no estaba solo en la salida, por lo que su salida en solitario sorprendió a muchos. «Me llamó la atención que salió solo, porque me cuentan que sale del teatro, se saca foto con todo el mundo y no estaba Milett a la salida», reveló Záffora. Parece que esta cita no pasa desapercibida.

Más adelante, Milett aseguró que «la cita era para conocer lo que estaba pasando en la obra, para compartir, para disfrutar, pero no fue una cita romántica». Muy rápido de reflejos, en ese instante Marcelo acotó: «Ya va a llegar ese momento».

De igual manera, un día después Milett Figueroa dio una entrevista a «Amor y Fuego» y resaltó: «No era algo romántico». Pero admitió que hay química y se siguen en luego entre ambos.

¡La química entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue en aumento! La pregunta es, ¿qué sucederá más adelante?