¿Y Samahara? Bryan Torres muestra su apoyo a Youna: «No quisiera pasar por lo mismo»

¡Volvió a pronunciarse y se disculpó! Bryan Torres no se guardó nada al hablar sobre el lío legal entre Samahara Lobatón y Youna, el papá de su hija. En una entrevista con Magaly Medina, el salsero reveló detalles y hasta sorprendentes sobre su relación con Youna, incluso se disculpó por el trabajo de su hija.

¿Qué dijo Bryan Torres?

Bryan Torres tuvo una entrevista con el programa «Magaly TV La Firme». Él fue muy claro desde el principio, expresó que su único deseo es que Samahara y Youna puedan arreglar sus problemas por el bienestar de la niña. ¡Pero eso no es todo!

El amigo de Jefferson Farfán aseguró que mantiene una relación de respeto con Youna y que, de hecho, le echó una mano para que pudiera ver a su hija a escondidas de Samahara. ¡Sí, como lo oyes! Lo llamó, pero no contestó, y le envió videos de su hija saludando. Dijo que lo ayudó no una vez, como Youna dijo, sino varias.

«Conversé bien con Youna, y lo que quiero es que los dos estén bien para que la niña no salga afectada. Ya mucho se ha manoseado este tema, ella va a crecer y ver tantas cosas, a mí no me parece, ella vive con nosotros», soltó Bryan.

Pero lo más picante vino cuando Torres reveló que se pone del lado de Youna, ya que no le gustaría pasar por la misma situación. ¡Y seguramente es por eso que aseguró haber ayudado al barbero para que pueda comunicarse con su hija! ¡Qué fuerte!

«Incluso me pongo del lado de él, porque no me gustaría pasar por lo mismo, no me gustaría tener que ver a mi hija por horarios. Gracias a Dios, no me ha pasado con la mamá de mi hija», confesó el salsero.

Con respecto a la foto donde Bryan aparecía en el proyecto escolar de la hija de Samahara Lobatón y Youna, Bryan se disculpó. Dijo que no tiene problemas con Youna. Además, manifestó que lamenta que se haya omitido en una tarea de su hija a su padre, y que en su lugar apareciera él. «Por mi parte mil disculpas, si se sintió incómodo por mí», mencionó.

Previas declaraciones de Bryan y Youna

Ahora, ¿qué pasa con el posible matrimonio entre Bryan Torres y Samahara Lobatón? ¡La respuesta es un sí rotundo! El cantante, tuvo una entrevista con «América Hoy» y emocionado, no descartó la idea de casarse y hasta sueña con agrandar la familia. «Obvio, a quien no le gustaría (casarse). Yo me imagino que tanto para un hombre o mujer es un sueño», expresó.

Además, la reportera del canal le preguntó, si después de casarse, se animaría a tener un ‘Bryancito’. Bryan abrió su corazón y contestó: «(Risas) Quien sabe».

La cosa no queda ahí, porque en medio de este escándalo, Youna también se pronunció y agradeció a Bryan Torres por ser la única persona que le permitió ver a su hija. ¡Vaya lío! Parece que la farándula no descansa. ¿Qué pasará? ¿Podrán solucionar sus problemas? Parecen que recurrirán a la vía legal. Y Bryan Torres quedaría como tercero en la situación.