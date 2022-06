¿Y Vania? Mario es captado con misteriosa rubia en sensuales bailes

Compartir Facebook

El ex chico reality al parecer ya volteó la página con su ex Vania Bludau, pues después del tremendo roche que le tocó vivir por ser señalado como agresor por parte de la modelo ahora ha sido visto con una misteriosa rubia.

Como se recuerda hace unos meses Mario vivía una historia feliz junto a Vania Bludau, ambos aparecían juntos en cada reunión social, sin embargo, semanas después su relación había terminado de la noche a la mañana.

Lo que no sabía el público es que Vania afirmó que decidió dejar a Mario por su fuerte carácter que lo llevo a agredirla físicamente y psicológicamente en algún momento según señaló la influencer.

Después de verse enfrentados y ambos haber contado sus versiones en diferentes programas la ex parejita decidió seguir con su vida, Mario en Perú con sus proyectos y Vania volvió a los Estados Unidos donde ya radicaba hace algún tiempo.

Sin embargo, ahora el modelo ha sido captado bailando de una manera bastante sensual y coqueta con una misteriosa rubia en Ibiza, al parecer Mario ya pasó la página con Vania y esta que le da otra oportunidad al amor.

A través de la plataforma de entretenimiento Instarandula expuso el video de Mario junto a la modelo bailando pegaditos.

En el video se puede ver como Mario hace esfuerzo por enseñarle a bailar a la guapa mujer por lo que el comunicador ‘Samu’ no pudo evitar opinar al respecto.

“De vivir romance tóxico a profesor de baile de rubia”, agregó el comunicador. Al parecer, el modelo habría dejado de lado los ‘Dimes y diretes’ con su expareja.

Mario Irivarren reconoce que es colérico: “por eso estoy yendo a terapia”

Mario Irivarren llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para responder a las acusaciones de Vania Bludau, quien lo sindica de haberla agredido.

El exchico reality respondió cada una de las preguntas que le hicieron los conductores, pero antes, se tomó el tiempo para narrar los hechos que, según dice, nunca debieron suceder.

Durante la entrevista, la popular ‘Calavera Coqueta’ reiteró reconociendo su mal temperamento. “Cuando me molesto, yo grito. Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico, algo que está pésimo, quiero aclarar”,comenzó diciendo.

“A mí no me gusta eso, está mal y por eso ahora llevo terapia para mejorar. Entonces sí tengo que darle el punto a favor a Vania cuando dice que cuando yo me molestaba, ella siempre trataba de calmarme, eso sí es cierto. Me decía que me calme, que ya pasó”, agregó.