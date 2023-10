¡Ya basta 2023! Natalie Vértiz descarta tener una hija con Yaco Eskenazi: ¿problemas en el paraíso?

¿Problemas en la relación? Una de las relaciones más sólidas de “Chollywood”, hasta ahora, es la conformada por Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Ambos exchicos reality viven un feliz matrimonio y fruto de su amor tiene 2 hijos. El deseo del capitán histórico de “Los Leones” es tener una hija, sin embargo, esto fue tajantemente descartado por Natalie Vértiz, sorprendiendo a los seguidores de la pareja.

También puedes leer: ¡Se le hizo! Aldo Miyashiro y Erika Villalobos protagonizarán candentes escenas de beso en novela “Perdóname” (VIDEO)

¿Por qué Natalie Vértiz no quiere tener una hija con Yaco?

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplieron hace poco 10 años de una feliz relación, que, como todas, ha pasado por altos y bajos. Sin embargo, ambos han reconocido que han sabido superar las dificultades y prueba de ellos son sus dos hijos.

Uno de los deseos de Yaco Eskenazi es tener una hija, sin embargo, Natalie Vértiz tuvo una radical postura al respecto. La conductora de “Estás en Todas” señaló que la posibilidad de tener una hija está totalmente descartada y sorprendió revelando el fuerte motivo de su decisión.

“Yo no. No porque no me gustaría, ¿no? Pero creo que la maternidad va más allá de que simplemente decidir tener un hijo más. Yo estoy feliz con mis dos bebés, obviamente uno piensa cómo sería una hijita mía, pero yo creo que soy una persona consciente, me considero una persona responsable”, señaló Natalie Vértiz.

En la misma línea, la ex Miss Perú destacó que se considera una madre responsable. Este es el motivo fundamental para no querer tener una hija con Yaco Eskenazi.

“Cuando estoy en mi casa soy netamente dedicada a mis hijos, y no me imagino por responsabilidad, tiempo, por miles de temas no me imagino con otro bebé”, acotó.

También puedes leer: ‘Loco’ Wagner defiende a Giacomo Bocchio tras acusaciones de Josi Martínez: “Es un show, no es la vida real”

Matrimonio feliz

El ex chico reality, Yako Eskenazi, contó tras su regreso de su luna de miel con Natalie Vértiz que se encuentra en una muy buena etapa junto a su esposa.

Ambos postearon fotos en redes sociales del viaje que tuvieron por ciudades como Venecia, Roma, entre otras. Luego de 9 años de matrimonio, la pareja por fin pudo darse la oportunidad de tener una luna de miel y compartir el momento con sus seguidores de Instagram.

«La verdad que, nueve años después, pudimos tener nuestra luna de miel. Nosotros cuando recién nos casamos nos fuimos al norte a pasar unos días, pero con Liam, pero nunca habíamos viajado solos, ‘Choquita’. Ahora aprovechamos y nos fuimos una semana a Italia (…). De verdad que ha sido un viaje mágico, lleno de amor y energía muy linda», contó muy emocionado Yaco Eskenazi.