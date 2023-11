«Ya cánsate»: Mario Hart acepta que le fue infiel a Leslie Shaw, pero ya está harto de sus ataques

En un giro sorprendente, Mario Hart, el famoso piloto y exparticipante de «Combate» y «Esto es Guerra», contó todo en una entrevista con Katty Villalobos para el podcast «Katty con Kalle». El tema candente: su relación con Leslie Shaw. ¡Y vaya que hubo confesiones!

¿Qué confesó Mario Hart?

En primer lugar, Mario Hart aceptó que se hizo conocido por su relación con Nataniel Sánchez. Pero se mantuvo en la televisión por mérito propio. Y en ese sentido, con respecto a Alejandra Baigorria confesó que la propuso para que esté en «Combate» por «tener aptitudes para lo deportivo».

De pronto, la entrevistadora le preguntó sobre los ataques de Leslie Shaw. Lanzando la siguiente pregunta «¿Sientes que no te mereces este trato?». Después de una respiración profunda, Mario Hart no aguantó más y se sinceró.

«Los primeros años hasta lo entendía porque cometí un error con ella, por el tema de la infidelidad. No me porté bien, cometí un error. Podía entender y aceptar ese disgusto, ese rencor, ese odio. El primer año, los primeros dos años, pero ya cánsate. Han pasado 8 años, no seas mala, lo entendía. Hoy por hoy, no lo entiendo. Si me lo merezco o no, no sé. Da igual». ¡Así es! Mario reconoce que no fue un santo en el pasado.

La relación entre Hart y Shaw se remonta al 2015, pero las cosas se complicaron cuando se reveló que Mario le fue infiel a Leslie. ¡Qué escándalo en su momento! Y aunque el piloto ya había admitido su desliz, ahora, después de tantos años, parece estar harto de que el pasado le siga pesando.

Mario Hart confiesa por qué no habla de Leslie Shaw

La entrevistadora le mostraba titulares y Mario Hart respondía sobre ello. Hasta que le mostró uno que hablaba sobre Leslie Shaw: Leslie Shaw habla sobre regreso musical de Mario Hart: «Para ser artista necesitas tener talento». Mario Hart se sorprendió y se mostró algo incómodo. «Oye, estaba todo tan bacán», dijo Hart rompiendo la cartulina para luego lanzarla.

«Katy no me hagas molestar», dijo Mario. La conductora se río diciendo: «Dos soles, cincuenta estaba el folio». «Te lo pago, te pago 20 de esos si quieres», respondió Hart. Katy recogió el papel roto leyó de nuevo el titular y Mario volvió a lanzarlo.

Mario Hart comenzó dando contexto de todo y explicando su situación actual. «Yo terminé mi relación con Leslie hace más de 8 años, tengo casi 7 años de casado. Tengo 2 hijos, tengo una familia formada. He hecho mil cosas después de haber terminado la relación con Leslie».

«Y en verdad, nunca, pero nunca, a pesar que ella habla y responde sobre mí constantemente, nunca he respondido absolutamente a ninguno de sus ataques. Porque no es que sean comentarios y los responda. Siempre son ataques. Y siempre me he mordido la lengua, siempre he tratado de no pisar el palito… De simplemente ignorarla. Y me mantengo firme en esa posición. Por más ahora que vienen generándose muchísimos titulares en los últimos días o en las últimas semanas. Mi posición va a seguir siendo la misma por varios motivos», dijo Hart manteniendo su posición de quedarse callado.

A continuación, Mario Hart explicó por qué ha guardado silencio. Dijo que la principal razón es por respeto a su esposa Korina Rivadeneira. El primero y el principal, por respeto a mi actual pareja. Respeto a mi esposa y creo que no es válido estar hablando de otras relaciones, si hoy por hoy tengo una y muy estable. Menos cuando no hay nada bueno, ni malo que decir», declaró.

También, dijo que no ve necesario comentar sobre Leslie Shaw, porque le va bien en su música y presentaciones. «Segundo, porque no lo necesito. Creo que han sido 7 años en los que he tratado de seguir haciendo mi camino sin tener hablar de ella, sin tener que responder absolutamente nada. Me ha ido bien, me viene yendo bien. Me viene yendo demasiado bien por el tema de la música, hoy por hoy», afirmó.

Contó que tiene varias presentaciones pactadas. «Tengo shows hasta fin de año. Y es una bendición. No es algo que yo lo digo como cacha, ni que lo quiera refregar o que lo esté diciendo como ‘Tengo miles de shows y tú no, que te la das de tal’… No. Para mí que la bola se haga más grande o no, y yo me mantengo firme en mi posición de no dar ni hacer ningún comentario en lo más mínimo sobre ella», dijo.

Sin embargo, Mario confesó que sí ha tenido la tentación de contestarla. «Y provoca, ah. Te juro que hay veces que me provoca». «Que digo: ‘Tamare pero sí… ‘ Pero mejor no», afirmó Hart agarrandose la cabeza y la cara y haciendo un gesto de frustración.

Leslie Shaw por su parte, no se queda atrás en este duelo de declaraciones. En una reciente aparición en «América Hoy», Leslie Shaw no dudó en criticar el aspecto físico de Hart: «Porque es feo, ¿acaso es lindo? Eso no tiene nada que ver (su relación amorosa), de que es feo es feo. No me gusta mentirle a la gente». ¡Fuerte y directa, Shaw no se anda con rodeos!

Este enfrentamiento en el mundo del espectáculo peruano parece no tener fin. ¡Las redes arden con las declaraciones de ambos! Y aunque en un principio Mario Hart mostraba comprensión hacia el enojo de Leslie Shaw, ahora parece haber alcanzado su límite. ¿Será que finalmente logrará cerrar este capítulo en su vida?

La entrevista completa con Mario Hart se encuentra disponible desde este jueves 23 de noviembre en el canal de YouTube «Katty con Kalle». ¡Prepárense para más revelaciones y sorpresas! Este enfrentamiento entre Mario y Leslie promete dar mucho de qué hablar en el mundo de la farándula peruana.