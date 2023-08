¡Ya está en Perú! Nicola Porcella llegó para una gran sorpresa ¿Qué será?

El peruano Nicola Porcella, el ‘Novio de México’, ha tenido días muy agitados desde su salida de La Casa de Los Famosos México. Sin ningún aviso previo, el querido ‘Capi’ llegó hoy al Perú para una sorpresa.

¡Nicola regresó al Perú!

El peruano más famoso de México está de regreso a tierras peruanas. Hace un par de horas, Nicola compartió en sus historias de redes sociales que ya se encontraba en Lima.

Al parecer, habría realizado el viajo al Perú para sorprender a su mamá: «Ya estamos en mi casa, no hay nada, ya todo se ha ido para México. Bueno he venido porque es el cumpleaños de mi mamá, la he venido a sorprender, en un ratito iré a comprarle su regalo. Esta es la razón por la que estoy acá en Lima».

Además, afirmó que estará por unos días en Perú y se encuentra feliz por su regreso: «Estoy muy contento de estar acá en mi casa, unos días aunque sea. Les mando un beso a todos».

Finalmente, sigue agradeciendo por el inmenso apoyo de sus fans: «Hoy va ser un día maravilloso, se los aseguro. Agradecerles siempre por el apoyo porque siguen apoyándome muchísimo y estoy muy muy feliz».

¡Se quedará a vivir en México!

Nicola Porcella oficializó una noticia que ya se venía rumoreando entre sus seguidores. El peruano ha estado en una exhaustiva gira de medios de la prensa mexicana junto al team infierno desde su salida de La Casa de Los Famosos.

“Mi gente como están, aquí reportándome. La verdad es que ha sido una locura desde que salimos. Muy agradecido con todos ustedes, no me imagino todavía todo lo que está pasando«, dijo Nicola, quien siempre se demuestra muy agradecido por el cariño del público.

«La verdad es que ha sido todo muy bonito todo esto, el cariño de la gente, estoy muy feliz. Les tengo una noticia, que se los voy a dar en un ratito«, comenta.

Finalmente, Nicola afirma que se quedará a vivir en México y ya estaría buscando donde quedarse a vivir: «Quiero contarles esta noticia que ya me quedo a vivir acá, ya comienzo a buscar departamento y nada, estoy muy feliz y muy agradecido«.

Los seguidores del peruano Nicola Porcella quedaron más que fascinadas por al confirmación de la noticia. Se corre el rumor que ya estaría en conversaciones para participar en novelas, pero el ‘Capi’ comentó que desea seguir como conductor, como venía trabajando en Habla Kausa en Radio Karibeña.