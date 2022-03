“Ya está, ya pasó”, Ricardo Mendoza vuelve a programa de Youtube tras polémica

Compartir Facebook

Tras haberse encontrado en el ojo de la tormenta por hacer comentarios desatinados sobre la agresión sexual a una mujer Ricardo Mendoza volvió a su programa de Youtube junto a su dupla Norka Gaspar.

Ricardo Mendoza integrante de ‘Hablando huevad*s’ reapareció en las redes junto a Norka en su programa de ‘Complétala’ no sin antes disculparse por el mal rato que pasaron y desató la furia de miles de cibernautas.

“Mil disculpas por cualquiera de los errores que hay cometido y que vaya a cometer, porque soy humana y me voy a volver a equivocar […] sin pensarlo, sin querer, sin tener la intención, indirectamente se lastimó gente por un video sacado fuera de contexto, mil disculpas a las personas que haya entendido, no fue mi intención […] a mí la comedia me ha ayudado como terapia y superar los traumas que he tenido”, inició diciendo Norka Gaspar.

Además, el conductor habló en respaldo de su compañera Norka y afirmó que nunca fue su intención herir susceptibilidades de nadie y tampoco quisieron fomentar la violencia.

“Quiero decirte que te admiro mucho Norka”, comenzó diciendo a su compañera y de ahí se dirigió al público al hacer un chiste de ella. “Yo acabo de decir un chiste y ustedes se rieron por lo que acabo de decir, ya está, ya pasó, no son malas personas por reírse de eso. El reírse de algo no significa validar, normalizarlo o fomentarlo, simplemente un comediante ha generado la risa, siéntanse tranquilos”, finalizó diciendo el comediante.

Daniela Darcourt le baja el dedo a Ricardo Mendoza por bromear con agresión sexual

La salsera Daniela Darcourt llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ y en la entrevista también se refirió al ‘roche’ de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar tras hacer una ‘broma’ sobre la agresión sexual contra una niña en un bus.

“Si bien es cierto que son mis amigos, los quiero, los adoro, los amo muchísimo (…) pero cuando uno comete errores es digno agachar la cabeza y asumirlos como tal. Más allá de lo que está pasando, honestamente, no lo sé a profundidad”, dijo.

La intérprete de ‘Señor Mentira’ confesó que, pese a lo sucedido, su amistad con Ricardo Mendoza y Jorge Luna continúa.

“Yo le he escrito por interno a Ricardo y a Jorge, porque son mis amigos y por el hecho que hayan cometido un error bastante fuerte, que se les haya ido de las manos, no van a dejar de ser mis amigos (…) Errores cometemos todos, esta vez se les fue de las manos (a Ricardo y Norka Gaspar), una situación complemente injustificable”, aseveró.