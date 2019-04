Ya fuiste ‘Foquita’: Ivana Yturbe regresó a los brazos de Mario Irivarren

Si Jefferson Farfán aún tenía la esperanza de retomar su relación con Ivana Yturbe, después del ampay que ayer difundió el programa ‘Válgame Dios’, ello quedó completamente descartado pues parece que el corazón de la modelo no puede olvidar a Mario Irivarren y fueron nuevamente ampayados juntitos.

En las imágenes difundidas se puede ver como Mario corre al encuentro de su amada luego que su auto se malogra en plena Panamericana Sur. Se aprecia como él baja de su auto hablando por teléfono y se dirige a la modelo.

En este coche, ambos conversan por unos minutos hasta que llega la grúa. Ante esto, Ivana saca sus pertenencias y se sube al auto de su ex para trasladarse a la casa de este donde fue dejado su vehículo.

Luego de estas imágenes vuelven a surgir nuevamente los rumores de una posible reconciliación tras ser ampayados de madrugada a inicios de año y que provocó su rompimiento con el futbolista Jefferson Farfán.

LE RECLAMAN POR MÁS VESTIDOS

Después que Jessica Newton contó en ‘El valor de la verdad’ que Ivana no devolvió los vestidos de la diseñadora Norka Peralta que lució durante su mandato como ‘Reina mundial del Banano’, se unió a esta denuncia la diseñadora Jamila Dahabreh que reveló que le prestó una prenda y tampoco se la devolvió.

“Yo siempre le he prestado prendas a Brunella Horna y ella siempre me los ha devuelto al día siguiente y una vez vino con Ivana. Yo la conocía de vista nada más y me dijo: ‘¿Le puedes prestar a ella también?’ y yo le dije ‘Bueno, está bien, es una chica linda que trabaja en la tele. No hay problema’. Le dije ‘me lo devuelves’ y me respondió ‘está bien’ y nunca más supe de ella”, comentó.