“Ya hemos conversado”: Said Palao asegura que no se casará este año con Alejandra Baigorria

Said Palao y Alejandra Baigorria anunciaron su compromiso a principios de año. Aunque muchos de sus seguidores esperaban que se casaran en el transcurso de este 2024, el propio guerrero aclaró que, tras conversar, parece que no habrá boda este año. Cabe resaltar que ambos pasaron unas inolvidables vacaciones en las playas de Filipinas consolidando su amor.

No habrá boda este año

Aunque muchos creían que la ansiada boda entre Said Palao y Alejandra Baigorria sería este 2024, el chico reality aclaró la situación. Él reveló que ya ha conversado con su pareja. Por tal motivo, los planes de la boda deberán esperar aún. Sin embargo, Said Palao afirmó que actualmente está experimentando el período más favorable de su relación con Alejandra Baigorria y que todo marcha de manera positiva.

Ver esta publicación en Instagram

“Estamos felices, Alejandra está contenta con todo. Ya hemos conversado algunas cosas sobre los preparativos de la boda y lo más probable es que sea el próximo año”, dijo. El chico reality reveló que él y Ale Baigorria no desean una boda a lo grande. “No queremos algo grande sino bonita, donde nos sintamos a gusto y los invitados también”, señaló. No obstante, recordemos que Alejandra Baigorria no descartó que su boda sea televisada.

Hija de Said Palao ya le pide un hermanito

Por otro lado, el chico reality también contó que su pequeña hija ya le pide un hermanito. La relación que mantiene Said Palao con Alejandra Baigorria apunta a ser una de la más estables, pues ambos son bastante queridos por sus seguidores. De igual forma, la relación que tiene la empresaria con la hija de su pareja refleja el amor que ambos se tienen.

Ver esta publicación en Instagram

“También lo hemos pensado y creo que sería pronto, pero después de la boda. No nos queremos apurar, pero mi hija ya me lo pide”, añadió Said Palao. Por tal motivo, la boda tendría que esperar hasta mediados del 2025, pues ambos tienen otras prioridades para el presente año. En tal sentido, los ansiosos seguidores deberán esperar un poco más para ver la esperada boda.