¡Ya lo expusiste! Deysi Araujo revela que Mark Vito no está soltero: «Él ya tiene su flaca»

En una entrevista con ‘Todo se filtra», Deysi Araujo contó todo sobre su relación con Mark Vito, ¡y la cosa se puso buena! Porque reveló detalles de la vida amorosa de su amigo, quien según ella, ya no estaría soltero. ¿Cómo así? Te contamos los detalles.

¿Mark Vito y Deysi Araujo son amigos o algo más?

Mientras caminaba por las calles de San Isidro, la amiga de Susy Díaz, Deysi, no tuvo pelos en la lengua cuando el periodista Samuel Suárez le preguntó sobre su vínculo con el ex de Keiko Fujimori. ¿Qué dijo la bomba sexy?

Primero, dejó claro que entre ella y Mark no hay ni hubo chispa romántica. ¡Nada de nada! «Lo que pasa es que la gente interpretó mal, con Mark Vito solamente nos juntamos para grabar, para hacer una colaboración, un TikTok, nada más. Pero solamente era un tema de trabajo y hasta el día de hoy seguimos conversando, pero como amigos», contó.

También te puede interesar leer: “Hay bastante química”, Deysi Araujo no descarta romance con Mark Vito

Además, soltó un dato interesante: «A mí me gustan los chicos jóvenes», aseguró. ¡Qué directa! También, contó que no habría forma ya que Mark no estaría precisamente disponible. ¿Qué dijo? Te contamos más adelante.

Como dato extra, para los curiosos, te contamos la diferencia de edad entre Deysi y Mark. ¡Tomen nota! Mark Vito, nacido el 9 de julio de 1976, tiene 47 añitos, mientras que Deysi Araujo, que llegó al mundo el 27 de febrero de 1982, cuenta con 41 primaveras. ¡Solo 6 años de diferencia! Pero solo son amigos.

Mark estaría en una relación, según Deysi

Pero lo más jugoso estaba por venir. ¿Están listos? ¡Deysi echó a Mark Vito y reveló que el hombre ya tiene su corazoncito ocupado! ¡Oh, sí! Según la vedette, Mark tiene a alguien especial en su vida y paran «de la manito». ¡Chanfle!

Sin pelos en la lengua, Deysi soltó: «Hasta el día de hoy somos amigos. Él tiene su flaca, su chibola. Claro, no me digas que eres el último en enterarte». ¡Ay, ay, ay! Parece que Mark Vito encontró el amor en otro lado.

También te puede interesar leer: “Me tienen alergia”, Deysi Araujo denuncia discriminación en su departamento de San Isidro

¿Dijo algo más? Pues, Deysi Araujo cerró con broche de oro: «Sí, ya tiene alguien oficial. Andan de la manito a todos lados. Si es chibola, eso tienes que preguntarle a él. Él tiene que decirlo. No estoy celosa, a mí me gustan los chibolos». ¡Directo al grano, Deysi!

Así que ya lo saben, Deysi Araujo reveló que Mark Vito, ex de Keiko Fujimori, ya no está en la lista de los solteros. ¿Mark Vito lo confirmará? Seguiremos al tanto de los detalles. ¡Hasta la próxima!