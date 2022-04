«Ya me las olía», Andrea San Martín y Sebastián dan positivos al virus

Compartir Facebook

La ‘ojiverde’ Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu han dado a conocer que han dado positivo al virus a través de sus redes sociales.

Como se recuerda Andrea fue motivo de atención hace unos días por haberse mandado un tremendo ‘juergón’ con Sebastián pues la ‘ojiverde’ se lució hasta haciendo el paso de la cantante Anita tanto así que se le escapó un seno de lo emocionada que estaba.

Por su parte, Sebastián jugó a ponerse el trago en todo su abdomen mientras la ex conductora tomaba de su cuerpo encendiendo las llamas entre la pareja y hasta algunos usuarios dijeron que se viene el tercer hijo como broma.

Es así que mediante sus redes sociales Andrea compartió el test de descarte que se había hecho Andrea y Sebastián dando como resultado positivos lo que preocupó a sus seguidores al estar cerca de sus pequeñas hijas.

«En verdad ya me las olía porque la chica con la que tuve contacto tenía mil síntomas, ahora me siento mejor de haber tomado la decisión de encerrarnos», dijo Andrea en sus redes.

Diversos cibernautas ‘chancaron’ a la empresaria por exponer a sus pequeñas al virus pues se sabe que ambas ya no podrán ir a su colegio por precaución durante unos días.

Andrea San Martín pospone operación de la vista por sus hijas: “Ellas son mi prioridad”

La ‘ojiverde’ utilizó sus redes sociales para hablar del problema que tiene en la vista y del que lamentablemente no se podrá hacer cargo, por cuidar a sus pequeñas.

Andrea San Martín sigue en el ojo de la tormenta por los problemas legales que aún tiene con Juan Víctor, el padre de la pequeña Lara. Pero eso no es todo lo malo, sino que además, la ‘ojiverde’ tiene un problema en la vista que debe someter a cirugía.

El problema en su vista es evidente pues siempre que se muestra hablando o haciendo cosas en sus redes sociales, resalta el ojo rojo que tiene en su rostro. Ella explicó que la operación de su ojo debe ser lo antes posible, pero no podrá ser en este mes de Marzo.

Mira también: Yaco Eskenazi se tatuó a su hijo menor, Leo: “Llevo en mi piel a mi familia”

“Gracias a todos los que se preocupan por mi ojo, no tengo tiempo para ir a hacerme ver, menos en marzo. Recuerdan que les dije que tenía que operarme el ojo en marzo, no me puedo operar el ojo en marzo porque marzo es un mes de locos”, señaló.