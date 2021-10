«Ya me tiene harta», dice Cachaza a Rafael tras 11 años de relación y no le da el anillo

Compartir Facebook

La ‘ex chica reality’ afirmó que está cansada de tener tantos años de relación con el brasileño Rafael Cardozo y que hasta el momento no le haya pedido la mano a pesar de tener una relación sana y próspera.

Carol Reali o también conocida como Cachaza hablo mediante un enlace telefónico con el programa Mujeres al Mando donde tuvieron la oportunidad de jugar el rol de preguntas hasta que aprovecharon el momento para preguntarle sobre la fecha del matrimonio, pues hasta la fecha Rafael ni le ha insinuado el tema.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, dijo en vivo la también exchica reality.

Fue tras estas palabras que las panelistas le preguntaron que pasará si Rafael no le propone matrimonio a lo que la brasileña contestó muy segura de si misma ‘lo dejo’.

Sin embargo, quedó claro que todo era parte de una broma pero aún así la brasileña aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Rafael si no se pone las ‘pilas’.

¡Bomba! Futbolistas le escriben a Cachaza, dice Rafael Cardozo

El brasileño Rafael Cardozo reveló que su novia Cachaza recibe propuestas de futbolistas conocidos quienes la quieren llevara conocer el mundo lo que le resulta incómodo.

El ahora conductor de televisión Rafael Cardozo declaró que su novia la popular Cachaza quien ha participado de diversos realitys recibe mensajes a su dm en su cuenta de Instagram de futbolistas, mensajes que la regia modelo no responde pero que si le genera cierta molestia.

El carioca afirmó que su novia ha sido invitada a Europa por un futbolista y no solo en una sino en reiteradas ocasiones.

«Tú sabes que a Cachaza le escribieron futbolistas. Un jugador del Real Madrid le escribió por interno (al Instagram), te lo juro. Ella no respondió, me mostró el mensaje. La gente se pasa”, comentó el conductor de Latina.