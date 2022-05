«Ya no chonguea como antes», Aldo Miyashiro ya no luce como antes en su programa según Magaly

Compartir Facebook

Tras el polémico ampay que lo puso en el ojo de la tormenta Aldo Miyashiro continúa conduciendo su programa pero no como lo solía hacer antes de todo el escándalo.

Y es que como se recuerda el conductor fue captado en el preciso momento en el que se daba apasionados chapes con Fiorella Retiz su ex reportera cuando aun se encontraba en un matrimonio con Érika Villalobos lo que provocó que se ganará las críticas de miles de usuarios.

Es así que después de semanas Aldo volvió a la conducción de la ‘Banda del Chino’ sin embargo la conductora Magaly Medina afirmó que su semblante ya no sería el mismo pues ahora se le ve más serio y sin una pizca de gracia que era lo que lo caracterizaba.

«Ya no es el de antes, no se ríe, no ‘chonguea’. Parece un señor correcto, un narrador de noticias, todo serio», dijo Magaly Medina.

Es por ello, que la conductora afirmó que si continúa con esa actitud sus televidentes terminarán por aburrirse.

¿Erika Villalobos dedica canción a Aldo Miyashiro?: “Este amor es pasado”

La reconocida actriz sorprendió al aparecer tras el ampay de Miyashiro y cantó una romántica canción que parece que se la dedicó a su aún esposo.

Erika estuvo en el teatro celebrando los 25 años de la Asociación Cultural Preludio junto a varios de sus compañeros actores. Allí fue captada riendo y cantando junto a sus amigos pero hubo un video que resaltó entre todos pues Erika decidió cantar una canción.

Es conocido que la reconocida actriz tiene dotes para el canto por lo que su melodiosa voz no pasó desapercibida. Y lo que tampoco pasó desapercibido fue la letra de la canción, pues era una canción romántica que se acomodaba perfectamente al presente sentimental de la actriz.

“Mi corazón no estaba enamorado, nunca estuve, este amor es pasado o es futuro… Algo me falta, que antes no me faltaba, no puedo extrañar lo que no había”, se escucha decir a Erika. Esto para muchos fue una indirecta hacia Aldo Miyashiro tras ser captado besando a su ex reportera, Fiorella Retiz.