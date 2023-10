¡Ya no pueden ocultarlo! Ricardo Mendoza y Mayra Goñi se mandan indirectas bien directas en sus redes sociales

Ricardo Mendoza y Mayra Goñi vuelven a llamar la atención de los usuarios en redes sociales. En esta ocasión, tanto el cómico como la actriz colocaron descripciones peculiares en sus cuentas de Instagram. Ante ello, este hecho no pasó desapercibido por los internautas, quienes consideran que ambos se estarían enviando indirectas. Recordemos que Mendoza y Goñi han sido vinculados sentimentalmente y ampayados de manera muy cariñosa por las cámaras de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Indirectas entre Mayra Goñi y Ricardo Mendoza?

Nada se les pasa a los internautas. Por este motivo, un usuario en TikTok publicó un video sobre las curiosas descripciones en Instagram de Ricardo Mendoza y Mayra Goñi. Por este motivo, algunos consideran que ya han se encuentran en una relación, pero aún no lo anuncian. Sin embargo, estas descripciones serían prueba de ello.

«Todo lo que hace para llamar la atención solo porque está con la Yuru», «Awww que viva el amor», «jajajajaa sí lo noté», «Con razón me engañan, no entendí al inicio», «¿Por qué no lo oficializan?», «Todos automáticamente yendo a IG», «Ya lo oficializaron», «Entendí la referencia», «Richavo está enamorado», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Se lucieron juntos en discoteca

Luego de ser captados juntos, saliendo y hasta dándose un beso. Ricardo Mendoza y Mayra Goñi ahora se lucen juntos y celebrando en una discoteca de Miraflores. Ambos han demostrado que no le tienen miedo a las cámaras ni a algún ampay. En esta ocasión, el portal Instarándula reveló las imágenes en donde se ve al comediante y a la actriz muy cariñosos y bailando juntos.

En medio de la discoteca, se les puede apreciar a ambos muy cariñosos. La actriz y cantante Mayra Goñi le pide al comediante Ricardo Mendoza que le dé un beso en la mejilla a lo que él le corresponde. Por otro lado, se publicaron algunas fotos en donde él la sostiene de la cintura. Ante ello, muchos usuarios se preguntan si pronto oficializarán su romance o lo mantendrán en privado. Incluso, ya han sido visto juntos en más oportunidades por lo que solo se espera la confirmación de ambos sobre su relación.