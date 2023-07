“Ya no quiero que mi mamá se enamore”, hijo de Karla Tarazona no quiere otro padrastro

Karla Tarazona fue testigo de las palabras que tuvo su segundo hijo quien al parecer no desea que su madre le abra las puertas al amor, el pequeño dejó sorprendida a su madre quien no esperaba una respuesta tan curiosa.

La conductora de tv fue abordada por reporteros mientras que salía de un circo junto a sus hijos, cuando fue cuestionada sobre su actual situación sentimental pues desde que terminó con Rafael Fernández no ha presentado a nadie oficial.

Fuertes declaraciones

Karla fue sorprendida por las declaraciones de su hijo Alessandro quien no esperó que comentara algo mientras la estaban entrevistando, por lo que no supo que decir y solo atinó a seguirle la corriente.

“¿Para el amor todavía? ¿Todavía está alejado?”, le consultó la reportera de ‘Amor y Fuego’. A lo que ella respondió: “No, todavía no. Estoy tranquila, trabajando”.

Fue entonces cuando Alessandro, uno de los hijos que tuvo con Leonard León se atrevió a dar su punto de vista.

“No, ya no (quiero que mi mamá se enamore)”, dijo dejando en shock a su mamá pues hasta el momento su progenitora no ha tenido buena suerte en el amor como queda evidenciado en cada romance que ha tenido y se ha hecho mediático.

Como se sabe, Tarazona tiene 3 hijos, dos con Leonard León y uno con Christian Domínguez. Solo con el último tiene una buena relación de padres ya que con Leonard hasta el momento mantienen un juicio de alimentos que el cantante no asume.

Quiere ser madre por cuarta vez

Por otro lado, Karla ha dejado en claro que todavía tiene las esperanzas de convertirse nuevamente en madre a pesar de ya tener 40 años, la ex del popular ‘Huevero’ desea buscar la mujercita.

Como se recuerda, Tarazona había comentado sus ganas de tener una mujer, en ese entonces estaba en una relación con Rafael quien también estaba de acuerdo en tener una engreída junto a Karla.

Actualmente, a pesar de estar soltera la madre de familia recalcó que hay tratamientos que puedan conservar sus óvulos para que tal vez más adelante decida dar ese gran paso con la persona indicada.

“Quizá en alguna oportunidad porque yo no he descartado eso de ser mamá. Si no me enamoro de alguien para eso está la ciencia, todo tiene solución”, dijo.

Además, la locutora confesó que tras su última ruptura tomará con calma en caso se vuelva a enamorar pues ella siempre soñó en darle una familia constituida a sus hijos, sin embargo, hasta el momento solo ella es su imagen materna y paterna.

“Pensé llegar a los 40 con mi familia completa, lamentablemente no fue así, pero es un proceso que no hay que acelerar. La última vez me aceleré demasiado”, sostuvo la presentadora de espectáculos.