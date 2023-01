¡Ya no se esconde más! Paolo Guerrero disfruta con Ana Paula en Perú

Compartir Facebook

Paolo Guerrero ya no se esconde más y ahora pasea como una familia con su actual pareja, Ana Paula Consorte.

Sin embargo, el jugador saco las garras pues al parecer no le gustó que lo llamen el «tóxico» en el programa de Amor Y Fuego por lo que aclaró.

“¡A mí no me llamen tóxico!, me llamo Paolo”, reclamó el excapitán de la selección peruana.

Finalmente, Paolo ya hace público su relación con la brasileña y se puede apreciar el avanzado estado de gestación de la modelo.

Por lo que reporteros de Amor y Fuego no dudaron en felicitar al «Depredador».

«Felicitaciones por tu embarazo”, le dijeron a Ana Paula, pero la mujer prefirió no opinar el respecto.

Según especialistas de acuerdo al estado de Ana Paula tendría 20 semanas de embarazo, aún no se sabe si dará a luz aquí en Perú o en Brasil de donde es oriunda.