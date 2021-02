Compartir Facebook

Fiel a su estilo, Rodrigo González se burló de la reciente publicación romántica de Mario Irivarren dedicado a Vania Blaudau, tras ser blanco de críticas y ser acusada de “mala influencia”.

A través de rede sociales, el integrante de Esto es guerra dedicó un extenso mensaje defendiendo a su ‘Morena’, quien la tildan de ser mala influencia.

“Resucitó la madre Teresa de Calcuta. Ya no necesitas terapia con un novio que te diga eso. Estoy conmovido…Realmente no sé si me arden los ojos porque me he emocionado o de qué. Él lo que nos está diciendo es que lo que vimos fueron ilusiones ópticas, que ella no es malcriada, ni maleducada con la gente, ni habla con acento de gringa, ni te manda a Ticlio”, dijo el conductor de espectáculos.

Su dupla en la conducción, Gigi Mitre continuó: “Seguro ella lo escribió y le dio el botón enviar… Hasta en eso ha cambiado Mario, nunca había escrito algo así cuando estaba con Ivana y con todas. Perdón por Ivana”.

“Yo creo que como tú estás enamorado, estás alucinando más de la cuenta (…) Entonces, el policía tiene que aguantar que sea una malcriada porque ha pasado por cosas fuertes y no ha vivido una buena infancia. Sal de acá…Ya pareces Sagasti, nadie te cree”, agregó el popular ‘Peluchín’.

