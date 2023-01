Compartir Facebook

La popular Sheyla volvió a Lima para contarlo todo, está vez la rubia modelo fue invitada especial en el programa de «Amor y fuego» dónde contó algunas infidencias.

Cómo se recuerda Sheyla habría estado envuelta en la polémica al haberse sometido a un retoquito que le costó su belleza.

Hace ya algunos meses usuarios notaron la cara de Sheyla cómo si no pudiera gesticular alguna emoción producto del botox que se había inyectado.

Esto le trajo serías consecuencias a Sheyla por lo que no dudo en comentar ese episodio de su vida en el programa.

“Ya no me pongo ni siquiera bótox, ni baby bótox, ni nada (…) ya tengo hasta patas de gallo”, dijo Sheyla Rojas a Rodrigo González y Gigi Mitre. “Así me quieren, así soy (…) yo empecé a los 29, 30 años a hacerme ‘retoques’, si bien es cierto me hice de todo, pero empecé grande también, no a los 21 ni 20″, mencionó Shey Shey.

Es por eso que la pareja de «Sir Winston» al parecer ya aprendió la lección y no planea someterse a otro retoquito que perjudique su apariencia física.

“Ahora que he tenido este proceso traumático por así decirle, sabes qué, le tengo miedo a que me hagan algo en la cara, lo único que me hago son limpiezas faciales, hidrataciones. Ya no me pongo bótox, ya puedo gesticular (…) ya me quedé curada”, comentó la expresentadora de televisión.