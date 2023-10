“Ya supéralo”: Usuarios chancan a Milena Warthon tras recordar que no la enfocaron al cantar el himno nacional

En una reciente entrevista con Carlos Orozco, la compositora peruana Milena Warthon habló sobre su participación en uno de los partidos de nuestra selección. Recordemos que durante el encuentro entre Perú y Brasil en el Estadio Nacional, la cantante fue la encargada de entonar el himno nacional. Sin embargo, no se la enfocó durante la transmisión del partido y esto causó la incomodidad de Warthon. Ante ello, se levantó una polémica en redes sociales, pero ahora ella habló fue entrevistada y habló al respecto. Conoce qué fue lo que dijo en la siguiente nota.

Milena Warthon habló sobre su participación en el encuentro de la selección

Recientemente, la cantante y compositora peruana, Milena Warthon fue entrevistada por Carlos Orozco y habló sobre su participación cantando el himno nacional en el encuentro de Perú contra Brasil. Recordemos que en dicho partido, Milena Warthon entonó el himno del Perú, sin embargo no fue ponchada por la cámara de la transmisión. Ante ello, la artista mostró su disgusto en redes sociales. Ahora, brindó más detalles al respecto y contó cómo se sintió en ese momento.

Milena fue invitada a cantar y no la poncharon nunca Milena fue invitada a cantar y no la poncharon nunca Publicado por Carlos Orozco en Jueves, 5 de octubre de 2023

«Una de las experiencias más chéveres y cantar el himno, casi me pongo a llorar. Lo más chistoso fue que yo no me di cuenta que no había salido hasta que la gente me empezó a poner que nunca salí. Yo estaba nerviosa y procesando todo y veo que nadie me vio. Ya me lo tomé con humor», comentó inicialmente la artista. Ante ello, Carlos Orozco le pregunta sobre los motivos por los que no fue enfocada.

«Creo que fue una falta de coordinación. No sé cómo funcionan los temas del partido. No me gusta pensar mal. Ha sido una linda oportunidad y me han tratado super bien. Obviamente compartí mi sentir con mi público (…) y me sentí un poco triste. Uno va ahí por el amor a la selección. Toda la experiencia fue maravillosa hasta que vi los comentarios en las redes», respondió ante la pregunta de Carlos Orozco sobre si Milena Warthon no fue ponchada a propósito.

¿Qué dijo Marco Romero?

Luego de que se viralizara esta polémica en redes sociales sobre la queja de Milena Warthon, el cantautor peruano Marco Romero se pronunció al respecto. Si bien es cierto, elogió la actuación de Milena Warthon cuando cantó durante el partido, también recalcó que la atención del público está centrada en el mismo fútbol. Por ello, le recordó que no debería sentirse mal si no fue ponchada por las cámaras y no aparecer en televisión durante su presentación.

«Es un partido de fútbol, tú vas a ver fútbol, lo que hay más alrededor es un complemento. La gente está muy emocionada por ver un partido de fútbol. Yo he cantado antes en el estadio, en finales, en partidos de liga, en partidos de selección. He acompañado a la selección en Copa América, he estado en Qatar, y tú no eres la atención, la atención es el fútbol», expresó el cantautor.