¿Ya tramitaste el retiro de la AFP?

La Superintendencia de Banca, Seguros y las administradoras privadas de fondos de pensiones iniciaron el lunes el procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones (AFP). Aquí te volvemos a enseñar el paso a paso para iniciar de forma segura y oficial el trámite para retirar hasta S/2,000 de tu fondo. Y es que muchos lectores nos lo pidieron, y nosotros cumplimos con ellos.

Previamente tuviste que verificar que calificas para esta medida extraordinaria, si aún no lo has hecho solo debes ingresar a www.consultaretiroafp.pe para que el proceso sea rápido y puedas cobrar tu dinero este mes de abril, sin acudir a las agencias y evitar contagios del coronavirus.

Recuerda que para ese fin se ha elaborado un cronograma que rige desde el lunes 6 hasta el 20 y que se ha organizado de acuerdo al último número del DNI de los afiliados, con el objetivo de que sea un proceso ordenado y 100% virtual.

CÓMO INICIAR EL TRÁMITE

Si el afiliado figura entre los calificados para el retiro, debido a que en los últimos seis meses no ha efectuado aportes obligatorios a la AFP, según lo dispuso el gobierno, deberá entrar a la citada página web.

En la pantalla de bienvenida se muestra el cronograma para que el afiliado pueda saber qué día debe registrar su solicitud. Si según el cronograma no le corresponde ingresar, la página le dará la opción de ver si accede o no al retiro.

Aquí es muy importante que todos los afiliados no ingresen de manera masiva a www.consultaretiroafp.pe, sino solo aquellos a los que les corresponde según el cronograma establecido. Así, la página no se recargará por mucha demanda y no habrá inconvenientes para que el registro de solitudes sea rápido y sin problemas.

EL CRONOGRAMA

Si accede al retiro y le corresponde entrar a la web según el cronograma establecido, se le solicitará que ingrese el número de un documento que identifique al afiliado (hay varias opciones). Además, debe consignar su fecha de nacimiento.

Terminada esta parte, el afiliado ya puede registrar su solicitud. Debe poner su número de teléfono, correo electrónico y el nombre del banco en el que tiene cuenta bancaria y el número de la misma. En este punto, deben tener especial cuidado al digitar su número de cuenta, para que no haya demoras al momento de hacer el depósito.

LA CONFIRMACIÓN

Finalizado el proceso, le saldrá un mensaje de confirmación del registro de la solicitud y al tercer día útil se hará efectivo el pago en la cuenta bancaria que consignó.

Si el afiliado no tuviera cuenta bancaria, la AFP a la que pertenece le informará en qué entidad financiera hará el retiro. Esto será mediante un mensaje de texto o correo eléctrico.

El trámite puede hacerse solo una vez. Si el afiliado intenta hacerlo nuevamente, la plataforma le recordará que ya tiene una solicitud registrada.

REZAGADOS

Si no alcanzas a entregar la solicitud de retiro en la fecha programada, podrás hacerlo del 21 hasta el 27 de abril.

¿TIENES ALGUNA CONSULTA?

Las AFP habilitaron tres vías de comunicación por si tienes dudas:

WhatsApp: 975 736 784.

WhastApp: 937 629 088.

Correo: consultas@asociacionafp.com.pe