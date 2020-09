Yaco a Natalie: “Gracias por haberme elegido para compartir tu vida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremenda sorpresa. El ex guerrero y conductor de televisión, Yaco Eskenazi le mandó un emotivo mensaje a su esposa, Natalie Vértiz por su cumpleaños número 29.

Yaco Eskenazi no ocultó todo el amor que siente por su compañera de vida. Por eso le preparó un video especial, donde le roca en el piano una romántica canción. El ex guerrero escogió el famoso ‘single’ “All of me” del cantante John Legend.

También te puede interesar: Abogado de Toño Centella: “Llegó ahí por la venta de cajas de cervezas”

En el video compartido en sus redes sociales, Yako comienza diciendo que siempre ha querido dedicar a alguien una canción tocada por él en un piano, pero nunca tuvo la oportunidad. Ahora, teniéndola como pareja y conociéndola tanto, sabe que ella es la indicada.

“Hola, mi amor. He tenido que venir al carro para grabar este video. Quiero contarte que durante toda mi vida he querido aprender a tocar un instrumento para dedicarle canciones lindas a la mujer que amo. Hoy tengo más claro que nunca que tú eres esa mujer y he aprendido esta canción, precisamente, para dedicártela”, señaló el conductor de televisión.

También te puede interesar: Pareja de Karla Tarazona es hijo del doctor que trabaja en vacuna peruana contra Covid-19

La sorpresa no quedó ahí pues, una vez terminada su performance, recopiló distintos momentos en su vida como pareja.

“Feliz cumple, mi amor. Espero que recibas este cumple como siempre soñaste. Gracias por haberme elegido para compartir tu vida conmigo, te amo y espero celebrar todos los 29 de septiembre contigo por el resto de nuestras vidas”, indica en la publicación.

Cabe señalar que la canción elegida por Yaco Eskenazi fue la primera canción que bailaron como esposos en su matrimonio.

También te puede interesar: Peluchín aclara a Karen y dice que no es un maltratador de mujeres