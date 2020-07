Yaco celebra aniversario con Natalie: “Te amo hoy, mañana y siempre”

Compartir Facebook

¡Purito amor! Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz festejaron los 5 años de su matrimonio con una romántica cena, que tuvo velas, vino y rosas. A través de su Instagram, el conductor mostró feliz por la sorpresa que le preparó su esposa.

“Miren la sorpresa increíble que me hizo mi adorada esposa por nuestro quinto aniversario de matrimonio”, escribió el conductor debajo del video donde se luce emocionado.

Horas después, Yaco compartió diferentes fotos con Natalie y le dedicó un tierno mensaje por su aniversario de bodas.

“Felices 5 años mi amor Natalie. Nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que si estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrara jamás”, posteó el exchico reality.

“En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras últimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final, hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre. Ride or die (Corre o muere). Felices 5 años”, agregó.

Por su parte, Natalie también compartió una foto junto a Yaco donde se lucen muy enamorados. “Feliz aniversario, esposo”, indicó.



AMIGOS LOS FELICITAN

Rafael Cardozo, Carol Reali, Gisela Valcárcel, Brenda Carvalho, Fabio Agostini, Hugo García, Guty C¡arrera, entre otras figuras de la televisión, saludaron a la parejita por su aniversario.

“¡Felicidades! ¡Qué Dios los guíe siempre y lo que te dijo tu papi suene siempre en tu corazón!”, comentó la ‘Señito’.

Natalie feliz de haber superado crisis con Yaco: “La cuarentena nos ayudó”

La modelo Natalie Vértiz reveló que esta cuarentena ha sido beneficiosa para su familia, luego de superar la crisis matrimonial con Yaco Eskenazi a inicios de este año.