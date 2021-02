Yaco Eskenazi afirma que su totó dio rating a ‘’De vuelta al barrio”

Compartir Facebook

“El po… de Chicho tuvo una semana de audiencia”. Yaco Eskenazi reconoció que su ‘pompis’ fue en su momento la sensación en la serie ‘De vuelta al barrio’, al punto que los dígitos del rating levantaban cada vez que aparecía su personaje.

El actor y conductor de televisión, confesó que generó una semana de gran audiencia para la teleserie de América TV y consideró que fue el mejor ‘derrier’ que apareció en dicha producción nacional.

“Sin duda (su trasero fue el mejor de ‘De vuelta al barrio’). Claro el poto de ‘Chicho’ tuvo una semana de audiencia, que los puntos subían uno a uno. Todo eso nace en ‘El gran show’ cuando bailé, me pusieron un pantalón que parecía leggins y me empezaron a fastidiar”, recordó Yaco Eskenazi en ‘Estás en todas’.

“Es gracioso porque el mejor amigo de mi papá le decía: ‘culón’. Entonces, de allí viene. Creo que es por el fútbol y por mi familia. Mi hermana y mi mamá también tienen, son anchas”, señaló entre risas.

Yaco se animó a revelar que él y su esposa Natalie Vértiz se realizaron un tatuaje a la semana de ser enamorados. “Tengo un tatuaje con ella. Tengo los logos, tengo mi familia, tengo a Liam, Natalie y yo. Si más adelante me provoca hacerme la N (de Natalie), me la hago. No tengo problema”, dijo Eskenazi que regresa con la telenovela ‘Dos hermanas’, protagonizada por Melissa Paredes y Mayella Lloclla.

