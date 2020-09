Compartir Facebook

El popular capitán de los leones, Yaco Eskenazi, pasó por mucho desde su ingreso a la televisión peruana. Desde amores con Sully Saenz, y especulaciones de amor con otras modelos, el «capi» demostró que amores no le faltaban.

En unas recientes declaraciones, Yaco se animó a contar una experiencia personal, del cual muchos no sabías, pues fue antes de su gran popularidad.

El conductor, contó del cómo superó una ruptura amorosa. Esto cuando, el tema se centró en qué hacer para no sufrir por desamor.

«Les voy a contar una que me pasó a mí», dijo el ex chico reality, al iniciar su relato con una enorme sonrisa.

«Tenía 21 años y me rompieron el corazón la chica que en ese momento era el amor de mi vida, me bajé cinco kilos»

Según Yaco, lo que hizo para superar su ruptura amorosa fue el famoso refrán «un clavo saca a otro clavo». Esto tampoco duró mucho, ya que esa otra relación, terminó rápidamente.

«La única manera que encontré para salir ese problema fue encontrar una chica igual de bonita, salí con ella un mes, me hizo recuperar la confianza y luego nunca más nos vimos».

YAKO MARCA TERRITORIO CON NATALIE VÉRTIZ

A pesar de haber sufrido por mal de amores, el ahora Yaco Eskenazi, es igual de territorial con su esposa Natalie Vértiz. A quien se le relacionaba con el actor mexicano Diego Boneta.

Dijo no haber sentido celos del actor mexicano, pero que de todas maneras sí marcó su territorio, por si acaso.

“Alguna vez me preguntaban sin tenía celos por Diego Boneta. No me daba celos de rabia, pero es mía por si acaso”