Yaco Eskenazi emocionado por llegada de bebé y espera que sea un varoncito

Emocionados. Hace unos días la parejita anunció la próxima llegada de su segundo bebé, Yaco tuvo la oportunidad de contar hoy un poquito más de su pequeña familia.

Contento y emocionado

Hoy lunes 1 de marzo, Yaco fue entrevistado, le preguntaron si estaba preocupado o no sobre el sexo de su futuro bebito o bebita. Ante la pregunta el ex líder de lo leones se mostró animado pero contestó algo dubitativo.

«He pasado por etapas. Al comienzo del embarazo quería de alguna manera que sea mujer por la ‘parejita’ y que eso te da la posibilidad de cerrar, pero he estado soñando con un bebé hombre. Me encanta la idea que Natalie se quede como la reina de la casa», dijo emocionando a todos en el set.

«Me gusta la idea que siempre tenga estos tres hombres que son capaces de dar la vida por ella. Yo doy la vida por mi madre y sería así», finalizó conmocionando a las conductoras presentes.

Entre aplausos y gritos de emoción, Yaco se mostró decidido y súper enamorado de su esposa, la super modelo y empresaria Natalie Vértiz. Durante el programa pasaron distintas fotos de cuando se transmitió en vivo el nacimiento de su pequeño Liam.

Foto: Captura nacimiento Liam

Natalie se moría por contar la noticia

Por su parte, Natalie hace unos días contó lo emocionada que estaba sobre esta noticia. «Me moría por gritar esta noticia, pero a diferencia de Liam que estaba muy nerviosa, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando”.

Yaco y su esposa aún no saben si se trata de un niño o una niña, sin embargo están muy felices por su pronta llegada: “Es un bebé saludable, todavía no sabemos qué es, pero estamos saltando de un pie de la felicidad y llegó en un momento que tenía que llegar”, dijo Natalie.

