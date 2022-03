Yaco Eskenazi emocionado por un tercer bebé: “Sueño con tener una mujercita”

Compartir Facebook

El conductor de televisión expresó que tiene muchas ansias de tener un tercer bebé, pero que sea una mujercita, para que acompañe a Natalie.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz ya tienen dos hijos varones, Liam de 7 años y el más reciente que es Leo, que tiene apenas está por cumplir los 9 meses. Cuando la pareja se enteró de la llegada de Leo, gritó a los cuatro vientos que ya no estaba en su radar tener otro hijo.

Sin embargo, parece que esa idea ya cambió luego de que ambos experimentaron una vez más lo que es tener un recién nacido en casa. Eso fue lo que expresó Yaco y que en su momento reveló que la que tenía que decidir cuántos hijos tenían ambos, era Natalie.

“Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña”, dijo Yaco.

Posteriormente contó que él preferiría tener a una hija, puesto que la única mujer de su casa es Natalie. “Tiene que salir una mujercita, sino Natalie me bota y se queda en casa con los tres hombrecitos, pues ya no nos aguantaría. Además, si me muero por estos ‘pirañas’, imagínate por una niña”, sentenció.

El conductor de televisión habló con un medio local sobre algunos detalles de cómo lleva su matrimonio con la ex Miss Perú, Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas del medio y han sabido mantenerlo en todos sus años de matrimonio. Él acaba de estrenar programa y se animó a hablar con la prensa de todo lo que siente por su esposa.

El conductor de televisión solo tuvo palabras de halago para Natalie y la calificó de la “esposa perfecta”. Incluso Yaco se animó a confesar que él sí se considera un hombre ‘pisado’, pero solo un poco.

“Natalie es una mujer increíble, es una esposa que podría decir perfecta. Claro, a veces me ajusta cuando tengo 4 o 5 pichangas en la semana y me dice: oye, ¿qué, de nuevo?, pero jamás me dice no vayas a jugar, ni ¡no vas a jugar!, imagínate. Nunca tan pisado (risas), un poco sí, pero nunca tanto”, señaló.

