El exchico reality Yaco Eskenazi se pronunció sobre los últimos casos de infidelidades donde están involucrados peloteros y cantantes. El presentador comentó que él no perdonaría una infidelidad y que “si ya no se ama a la pareja es mejor separarse para evitar un daño”.

“El matrimonio implica compromiso y el compromiso es lealtad. No puedes ser desleal con tu pareja y si en algún momento te equivocas tienes que ver la manera de resarcir el error, si eso es lo que quieres. Yo no perdonaría”, dijo.

Asimismo, confesó que él también fue infiel en algún momento pero, actualmente, en su relación con la modelo Natalie Vértiz, “no sale de su casa” para evitar “tentaciones”. “¿Si he sido infiel? Con Natalie no, antes sí. Lo he dicho, antes de conocer a Natalie no era muy correcto pero, gracias a Dios, con ella conocí el amor y el compromiso. Ahora mi vida va de acuerdo a eso, a mi familia, a cuidarlos”, sostuvo.

“Hay tentaciones, obvio. Es por eso que no salgo a la calle, para qué voy a estar en lugares donde sé que hay tentaciones”, refirió.

FOQUITA ESTÁ FELIZ

Por otro lado, el actor aplaudió la decisión de Jefferson Farfán de irse con su ‘amiga’, la salsera Yahaira Plascencia a Estados Unidos. “Qué bien. Me imagino que se sentirá feliz y contento de por fin gritar a los cuatro vientos lo que siente. ¿Por qué aún no la oficializa? No debe ser fácil para él. Quizás sentirá cosas o tendrá rollos que no querrán que los demás sepan. Qué viva el amor para todos”, comentó Eskenazi quien afirmó que seguirá en la conducción de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ el próximo año.

(J.Aspilcueta)