Yaco Eskenazi que sigue firme con Natalie Vértiz

Luego de los fuertes rumores de separación entre los ex chicos realitys Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, el ‘Capitán histórico’ de los ‘Leones’ se pronunció. El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ aclaró que no son ciertas las especulaciones y su relación marcha muy bien, sin embargo han optado por no exponerla.

“Cada uno está usando su red social para mostrar un poco de cada uno, no necesariamente juntos, pero Natalie y yo estamos bien, no hay ninguna cosa rara. No hay separación”, dijo Yaco a América Espectáculos.

“Ya no tenemos tiempo de compartir tanto con los fans. Sí hacemos cosas juntos pero no las compartimos, pero no, estamos bien. Mi hijo está creciendo, todo está bonito, hay chamba para los dos, así que todo está bien”, añadió.

ANIMADO CON CONDUCCIÓN DE ‘EEG’

El modelo también se pronunció sobre el pedido de sus seguidores de conducir el reality de competencia ‘Esto es Guerra’, luego que se anunciara que Mathías Brivio dejaría el programa. “Tendría que conversarlo con mi esposa, con mi familia y ver qué onda”, sentenció.

“Que simplemente se me mencione como una de las opciones es motivo para estar agradecido y contento para lo que he venido haciendo con mi trabajo. ‘Esto es guerra’ es un monstruo y que se diga que yo lo puedo dominar, para mí es gratificante”, aseveró Eskenazi.