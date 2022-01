Yaco Eskenazi recuerda a su padre a dos años de su muerte: “Te amo y te extraño”

Compartir Facebook

El esposo de Natalie Vértiz utilizó sus redes para compartir un tierno mensaje por los dos años de fallecimiento de su papá.

Yaco Eskenazi inició el año 2022 recordando a su padre, quien falleció el 1 de enero del 2020, por lo que fue un día difícil para el actor. El esposo de Natalie Vértiz dejó un tierno mensaje a través de sus historias de Instagram, dedicado completamente a su papá.

El actor inició su mensaje revelando que su papá falleció hace dos años y desde entonces, el 1 de enero, para Yaco, es un día dedicado a su memoria. Asimismo, les contó a sus seguidores que a pesar de que su papá no esté físicamente con él, lo siente siempre a su lado.

“Feliz año, pa, hoy ya son dos años que no estás con nosotros y no hay día que no escuche tu voz. Te amo y extraño. Vives en mí en cada paso que doy”, escribió.

Además le agradeció la llegada de su segundo hijo con Natalie Vértiz, Leo, pues asegura que se parece mucho a él. “Estás tan presente que me regalaste a Leito, que como si no fuera suficiente salió con tu cara de turco. Gracias eternas por todo lo que me enseñaste”, señaló.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas y estables actualmente. Ellos llevan ya más de 6 años de casados y por cada año que pasa, parecen más enamorados y juntos que nunca.

Ambos acompañan a Jazmín Pinedo en la conducción de Espectáculos en edición de medio día de América Televisión y fue allí que revelaron su diferencia de edad. Y es que Yaco alardeó sobre su situación económica cuando recién inició su relación con Natalie, alegando que él “ya tenía 3 programas”.

Es por eso que Natalie no se quedó atrás y quiso aclarar que eso se debía a que Yaco es mayor que ella por varios años. “Déjenme informales que me lleva 11, casi 12 años”, dijo Natalie.

Ese dato dejó muy sorprendida a Jazmín Pinedo que al parecer desconocía la gran diferencia de edad entre la pareja. Natalie y Yaco explicaron que en su relación los gastos de la casa se dividen y si a uno le falta, el otro aporta económicamente sin ningún problema.

