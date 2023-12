Yaco Eskenazi responde a fans que le piden que se opere la nariz: «A mí me encanta mi nariz aguileña»

El reciente programa del 2023 de «Estás en Todas» dejó al descubierto los secretos mejor guardados de las celebridades sobre cirugías estéticas. Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Choca Mandros coincidieron en que la rinoplastia y el aumento de mamas están a la orden del día. Pero aquí viene el bombazo: Yaco confesó que sus fans le insisten en que cambie su perfil.

Yaco defiende su nariz

Lo último de «Estás en Todas» del 2023 fue que Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Choca Mandros, contaron de todo sobre las cirugías que están en boca de todos. La rinoplastia y el aumento de mamas fueron las estrellas. De pronto, a Yaco Eskenezi le preguntaron por la cirugía relacionada a la nariz.

En el picante ‘Chocahuarique’, le preguntaron al conductor si se animaría a un retoque en su apariencia, y la respuesta dejó a más de uno boquiabierto. «En las redes me dicen: ‘Ganas plata y no puedes operarte la nariz'», soltó Yaco, dejando ver que el tema no le es desconocido.

Pero hay más. Yaco reveló que el dinero no sería problema. Podría haberse operado de nariz usando el famoso ‘canje’. Sin embargo, se defiende con firmeza y asegura que está feliz tal como es: «A mí me encanta mi nariz aguileña que le gusta a mi señora, mi nariz turca».

Importa lo que opine Natalie Vértiz

¿Y quién es la que tiene la última palabra en la vida de Yaco? Nada más y nada menos que su esposa, Natalie Vértiz. El conductor asegura que la exmiss Perú está encantada con su nariz, y eso es lo único que importa.

Es evidente que Yaco se siente cómodo en su propia piel, y bien por él. No se deja llevar por la presión de las redes y sigue siendo el mismo de siempre. Al final del día, la opinión de sus fans sobre su nariz no es lo que más le preocupa. ¿Su mensaje? «Si le gusta a ella (a Natalie), no me importa lo que me digan los demás».

Así que, Yaco Eskenazi dio una lección de autoaceptación y dejó claro que en su nariz, mandan sus gustos y los de Natalie. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto o a cualquier novedad de la querida pareja Vértiz-Eskenazi.