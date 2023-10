Yaco Eskenazi se sincera tras no lograr papel en «Perdóname»: «No todo es a dedo»

El carismático conductor de televisión y exchico reality, Yaco Eskenazi, nos sorprende con revelaciones sobre su intento en la telenovela de Aldo Mishayiro y Erika Villalobos: «Perdóname». Yaco, conocido por participación en «Esto Es Guerra», quiso probar suerte en el mundo de la actuación en una de las series del momento en la televisión.

Tras no pasar el casting de la novela, contó ciertas reflexiones sobre los papeles en series y como estos no son escogidos con anticipación.

Yaco Eskenazi se sincera tras rechazo

¿Qué personaje buscaba? Al inicio, se pensó que Yaco intentaba conseguir el papel del villano de la serie, pero no fue así. En una entrevista con un medio local, Yaco aclaró que en realidad postuló para el papel de Pablo, el hermano de Lara Errada, quien muere en el primer capítulo. Este personaje fue interpretado finalmente por el actor Fernando Luque, quien se hizo conocido por actuar como Álex Ganoza en la serie «De vuelta al barrio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Perdóname (@perdonametvoficial)

¿Por qué no quedó con el papel? Según Yaco, no encajaba con el perfil del personaje que buscaban. Lo interesante es que Yaco considera que este proceso demuestra que los actores no obtienen papeles automáticamente, sino que deben ganárselos a través de audiciones.

Mira también: “Chamba es chamba”: Yaco Eskenazi defiende a Aldo Miyashiro y Erika Villalobos de críticas

«No era mi perfil y eso es parte de la chamba. Para que vean que no todo es a dedo. No es que dicen ‘ah, tú eres Yaco Eskenazi, te doy el personaje’, no. Hay que hacer casting si lo chapas lo chapas, si no, no. Eso es lo que los actores tenemos que hacer. Al final no quedó el personaje, pero la novela está linda», explicó.

Yaco elogia la novela de Aldo y Erika

A pesar de no haber logrado el papel, Yaco sigue siendo positivo y valora su experiencia en el casting de «Perdóname». Además, aplaude el trabajo de sus amigos Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, los protagonistas de la telenovela. Aunque la serie enfrentó críticas iniciales, Yaco destaca que ambos actores son talentosos y aplaude su habilidad para superar diferencias personales y trabajar juntos.

@americatelevision ¿El amor lo puede todo? 💔 Aldo Miyashiro y Erika Villalobos nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. 🔥 En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos… pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades? En septiembre… #Perdóname #Telenovelas ♬ sonido original – América Televisión

«Me parece positivo que dos personas que son papás de dos adolescentes finalmente lleguen a un buen puerto como relación. Los dos son actores talentosos, tienen que trabajar, y si se dio la oportunidad de hacer esta novela, qué manera más clara de demostrar que se pasó la página y es borrón y cuenta nueva», expresó Yaco.

En resumen, Yaco Eskenazi, aunque no se quedó con el papel en «Perdóname», nos recuerda que en el mundo del espectáculo no todo es tan sencillo como parece. A veces, incluso los rostros conocidos deben ganarse su lugar a través de audiciones y pruebas de actuación. Su historia nos muestra que la perseverancia y el profesionalismo son claves en este competitivo campo.

Mira también: ¡Llega a su fin! “Mi mamá cocina mejor que la tuya” se despide de la televisión peruana

Esperamos con entusiasmo los próximos proyectos de Yaco, pues hace poco anunció que el programa que conduce con Ethel Pozo llegará a su fin. De igual forma, sigue conduciendo en el programa «Estás en Todas» del mismo canal. Seguiremos disfrutando de su energía y carisma en la pantalla.