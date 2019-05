Yaco Eskenazi sin roches con Natalie por calateo

Yaco Eskenazi ha alborotado con su personaje de ‘Chicho’ en de ‘De vuelta al barrio’ y este sábado regresa a ‘El artista del año’ para apoyar a Susan Prieto. Aunque ahora se le nota unos kilos de más, el exguerrero se luce semidesnudo en los capítulos de la serie y afirma que no se hace problemas ante los comentarios de terceros.

“Este sábado voy a bailar una salsa con Susan Prieto, le tengo pánico a esa pista. Pero, estoy feliz de volver porque estar con Gisela siempre es un regalo, ella es mi madrina”, señaló.

¿Y en el reality de Gisela vas a exhibir tu cuerpo?

No lo sé, espero que no. Mi parte trasera se descubre en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, cuando me tocó ponerme un pantalón pegadísimo, que me marcaba todo, y creo que fue ahí que la gente de ‘De vuelta al barrio’ se dio cuenta que había material. Y ahora todos quieren sacar provecho y me hacen grabar sin polo (risas).

¿Y cómo estás ejercitando ese derrier?

Yo no ejercito nada, no he cambiado mi rutina de antes, lo único que, ahora que salgo mucho más sin polo en las escenas, estoy volviendo a entrenar porque quiero bajar de peso, ya perdí cuatro kilos pero quiero más, para salir más regio.

¿Qué dice Natalie Vértiz, tu esposa?

Natalie tiene una madurez diferente a la mía, yo sí soy un poco más celoso, ella se mata de risa y lo disfruta como si fuera una fan.