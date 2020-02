Yaco Eskenazi habla de distanciamiento con su esposa:  “Quise matar mi dolor solo”

El conductor Yaco Eskenazi confesó que fue el responsable del alejamiento con su esposa, la modelo Natalie Vértiz, debido a que atravesó una fuerte etapa de luto por la muerte de su padre ocurrida en diciembre del año pasado.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, afirmó el presentador.

“Las redes sociales de Natalie y Yaco se han separado, se han peleado, pero Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, sostuvo.