Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras recibir una ola de críticas, Yahaira Plasencia se pronunció tras intervención en fiesta de Cieneguilla por su cumpleaños. La salsera hizo mea culpa.

A través de su cuenta de Instagram, la también chica reality emitió un comunicado donde manifiesta sentirse apenada por lo acontecido.

También puedes ver: Fabio Agostini manda indirecta a EEG tras salir en ‘El Artista del Año’: “Estoy en el mejor reality del Perú”

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo –que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento, solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando el algún punto, no lo comparta”, se lee en una primera parte del comunicado.

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”, continuó.

También te puede interesar: ‘La Uchulú’ fue sorprendida por su mamá y rompe en llanto: “La amo mucho”

La cantante también dio lugar a la Policía Nacional, a quienes pidió una profunda y sinceras disculpas. “Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional, pues no tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables, y solo deberían enfocar esfuerzos en problemas que realmente nos aquejan.

“Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, solo me queda decir que lo lamento”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: La Uchulú deja boquiabiertos tras demostrar su talento en el programa “El Artista del Año”