Yahaira ‘chotea’ a Farfán y dice que tiene galán de Puerto Rico

Yahaira Plasencia viene con todo para este 2021, y con ello parece que quiere darse una oportunidad en el amor, aunque dice que está soltera nunca está sola.

Es así que la salsera reveló a un programa de espectáculos lo que ya se venía voceando hace unos días atrás, que al parecer ya tendría un nuevo galán rondándola.

Cuando fue consultada por un nuevo amor, Yahaira reveló que ‘esta soltera, solterísima’, pero cuando fue nuevamente consultada sobre si se encontraba ‘probando’, su respuesta sorprendió.

Fue entonces que la salsera reveló que ‘aquí en Perú, no. En Miami, sí’ tendría pretendientes alrededor de ella, con una sonrisa pícara por lo sucedido.

Además, se mostró muy relajada de continuar conociendo gente, incluso dijo que por allá (Miami) hay muchos chicos lindos e interesantes, con lo que parece haberle ‘echado tierrita’ a su ex Jefferson Farfán.

También no dudó en animarse a revelar que tiene un pretendiente en Puerto Rico, pero aclaró que no pertenece al mundo del espectáculo, pero no tuvo problema en mencionarlo.

