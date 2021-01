Yahaira cierra las puertas al amor en Perú: “No confío en nadie”

Compartir Facebook

Internacional. La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, sorprendió a muchos al revelar que su próximo galán y hombre de sus sueños debe tener pasaporte extranjero, ya que en el país ha perdido la confianza.

En una entrevista para un programa de espectáculos, la “patrona” precisó que ahora, con sus viajes a Estados Unidos, ha abierto su mente y está conociendo más gente. En Perú han pasado muchas cosas que le es difícil confiar en alguien.

“Sigo conociendo a mucha gente. Estoy tranquila. (…) Sí (tiene que ser de otro país). Lo que pasa es que no confío en nadie, tantas cosas han pasado en Perú que se me complica un poco. Estoy conociendo gente por allá como que abres más tu mente. En estos momentos recién estoy aprendiendo a socializar. Me encanta Miami por eso me voy por allá”, mencionó Yahaira Plasencia.

Como se recuerda, durante el año, la salsera dio por terminada su relación junto al seleccionado nacional, Jefferson Farfán. Tras su regreso de Rusia, la pareja se separó definitivamente.

Ahora, la cantante se ha renovado y está 100% concentrada en su carrera musical, pues ya ha grabado distintas canciones junto artistas internacionales, de la mano de su productor, Sergio George.

