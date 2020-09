¿Yahaira cuentera? Salsera queda al descubierto tras supuesto robo

Compartir Facebook

Tal parece que Yahaira Plasencia está desesperada por llamar la atención del público a pocos días del estreno de su nueva canción y su concierto virtual.

Primero calentó las redes luciendo lencería y lo último que hizo fue dejar entrever que fue víctima de la delincuencia, pero la historia sería otra. “Dios mío qué susto, la delincuencia cada vez está peor.

Pero gracias a Dios la policía llegó a tiempo. Tengan mucho cuidado en estos tiempos tan difíciles”, escribió en su redes. Sin embargo, según un informe del programa ‘Amor y fuego’, la popular ‘Patrona’ viene disfrutando de unos días de playa en el sur chico, donde vecinos de Punta Roca habrían estado fastidiados por la tremenda bulla que hizo con su ‘familión’ en la casa que alquila.

Las cámaras de ‘Peluchín’, que estuvieron haciendo guardia a la salsera, contaron que nunca vieron ningún movimiento extraño en los exteriores de la vivienda, pero miembros de la policía y serenazgo del distrito llegaron hasta la casa de la ‘Yaha’ porque sus familiares estaban sin mascarilla y en la calle.

“La verdad es que a mí todo esto me parece extraño, no se me cocina, a mí me parece que la ‘Yaha’ se está haciendo la ‘vístima’, es su forma de marketearse”, comentó Rodrigo.

¿OTRA VEZ ADORNÓ A ‘FOQUITA’?

De otro lado, Melissa Klug encendió las alarmas con una publicación que hizo en sus historias de Instagram y muchos interpretaron que estaba dirigida a su expareja Jefferson Farfán.

Es que, en medio de los rumores de la separación del futbolista con la salsera, el hermano de la chalaca, Joseph Klug, compartió una imagen de un animal con unos enormes cuernos y escribió a modo de burla: “No le digas que aún no se entera, otra vez”.

A esto se sumaría una publicación de Coto Hernández, ex de ‘La reina del totó’, quien colgó una foto con dos cuernos, haciendo referencia a la infidelidad. “Ooooole, etiqueten a su amig@ que le quedan a pelo estos cuernos. Yo conozco vari@s (también me los han puesto)”, escribió el modelo.