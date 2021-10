Yahaira dice que no es una ‘quitamaridos’ y Melissa Klug la hunde: “tiene cara de concreto”

Compartir Facebook

Melissa Klug no se guardó nada y más bien se dio espacio para opinar sobre lo dicho recientemente por Yahaira Plasencia asegurando que no es ninguna ‘quitamaridos’ como la gente piensa.

‘La Blanca de Chucuito’ decidió darle con palo a la popular salera tildándola de “mentirosa” y le recordó que aún guarda los mensajes que confirmarían que sí se metió en la relación que tenía con Jefferson Farfán.

“Hay que tener una vendadera connnn…ciencia, ¡Qué increíble! Le recuerdo que aún guardo sus mensajes (por el caso de Farfán) por si le dio amnesia. Como siempre le digo, tiene cara de concreto, ella solita se pone una lápida”, dijo.

De otro lado, Melissa Klug comentó sobre la salida nocturna a un evento de Samahara Lobatón en medio del rompimiento con Youna, el padre de su hija.

“Eso se lo tienes que preguntar a ella. Soy su mamá y le apoyaré y aconsejaré siempre. Sobre su vida sentimental no sé nada yo creo que si es madura para algunas cosas tendrá que serlo para responder sobre sus acciones”, concluyó.

“Ni loca me metería con un chico de 24 años”: Milena Zárate contra Melissa Klug

Milena Zárate fue clara al opinar sobre la relación de Melissa Klug y Jesús Barco, y descartó rotundamente que ella pueda estar con un jovencito de la edad del pelotero.

“De manera personal, ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia, pero si ella ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenidos tantos compromisos y piensa que con él encontró lo que no encontró con los demás, ¿Quién es una para decirle que no lo haga?”, dijo en un primer momento.

Luego, la participante de ‘Reinas del show’ dijo que Melissa “hasta abuela ya es” y para ella, no debería estar con alguien tan menor.

“Para mí, es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a legar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, agregó.

“Como sugerencia le diría que lo disfrute, es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apresurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”.

