Yahaira ‘enterró’ a ‘Foquita’

La popular salsera Yahaira Plasencia cada vez hace más evidente en las redes sociales que es una mujer soltera y sin compromiso. Tanto así, que sigue causando sorpresa a sus miles de seguidores al lucir todas sus curvas, demostrando que es una mujer independiente y sin ataduras.

Luego de lucir una coqueta lencería en la cama hace unos días, ahora ‘La reina del totó’ publicó una foto posando con un sensual traje de baño rojo y con el mensaje: “Nadie es como tú y ese es tu poder. Ahora ve y conquista el mundo”.

Con estas líneas se muestra como una mujer que no necesita de una pareja para salir adelante, dejando más pistas que reafirmarían los rumores que su relación con el futbolista Jefferson Farfán es cosa del pasado.

Esta publicación en pocas horas generó más de 67 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios a favor y en contra.

De otro lado, ‘La patrona’ hizo caso omiso a las burlas que generó su video en Instagram cantando una alabanza a Dios y agradeció los comentarios positivos de sus admiradores.

“’Gracias mi Dios’ es una canción de agradecimiento por tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo. He leído sus mensajes y no me cabe duda que ustedes también son parte de esa bendición, su cariño y apoyo a través de cada mensaje, son importantes para mí. Sinceramente soy la más afortunada por tenerlos”, escribió la intérprete de ‘Cobarde’.

