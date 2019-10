Yahaira grita a los cuatro vientos su ‘amistad’ con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia no piensa mantener más en las sombras su amistad con Jefferson Farfán. La salsera señaló que no volverá a preocuparse si la ampayan o no con el jugador de la selección nacional, además de recalcara que la pasaron muy bien tras el viaje que realizaron a Varadero, Cuba en compañías de varios amigos.

“Si nos ampayan o no, bacán, yo no tengo ningún problema. Ya nos ampayaron varias veces”, comentó Yahaira en el programa ‘Mujeres al mando’.

“De ese tema no pienso hablar, yo ya dije lo que tenía que decir. La he pasado súper bien (en Cuba), me he divertido un montón en grupo y entre amigos. Todo chévere, no tengo nada más que decir “, dijo.

La ‘Reina del totó’ también quiso aclarar que la ‘Foquita’ ni nadie le paga a Sergio George por presentarla en medios internacionales, luego que Magaly Medina dejara entrever que había pagado cerca de 100 mil dólares para su gira promocional.

“Dicen que me pagan la carrera y eso es tonto. No solo a mí me causa risa, sino a Sergio también. A Sergio nadie le puede pagar nada. Ni yo ni nadie. Él es un productor top que ficha artistas, es imposible”, explicó.

“Cuando un artista va solo a un país nuevo, donde nadie te conoce, si no estás detrás de algún productor tan conocido como es Sergio, como que se van a ‘aguantar’ a recibir tu producto y te van a cobrar. Pero Sergio es tan conocido y pertenece a la cadena Univisión que a él le abren las puertas de par en par, igual en Telemundo”, finalizó.