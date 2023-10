“No estoy enterada, no la conozco”, Yahaira Plasencia minimiza a Samahara Lobatón por declaraciones sobre Farfán

Yahaira Plasencia está dando de qué hablar tras haber sido cuestionada sobre la reciente declaración de Samahara Lobatón en la que afirma que Jefferson Farfán fue quien asumió el gasto de la orquesta de salsa cuando recién iniciaba.

Ante las palabras de la hija de Abel Lobatón la cantante parece hacerse de oídos sordos y no ahondar en especulaciones que pueden opacar su carrera artística en la cual viene enfocándose al 100%.

Se hace la loca

Yahaira Plasencia quiso multiplicar por cero las opiniones de Samahara Lobatón respecto a la opinión que ofreció sobre quién financió su orquesta de salsa.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug aseveró que fue Jefferson Farfán quién pagó todos los gastos de la orquesta de salsa de la cantante cuando todavía compartían un vínculo sentimental.

La reina del ‘totó’ declaró que no conoce a la influencer por lo que su opinión la tiene sin cuidado.

“No estoy muy enterada de esto, recién me entero, la verdad que no sé lo que he hablado. No la conozco, cada persona tiene su opinión, yo sé la verdad, en algún momento lo hablé y con eso me quedo”, manifestó la cantante.

Asimismo, la artista afirmó que no se hace problemas con las personas que critican su vida personal pues gracias a ellos ella consigue mayores contratos.

“Tengo muchos contratos con mi orquesta, así que sigan hablando. Bien o mal, pero que hablen. Me está yendo muy bien”, agregó.

Actualmente, Yahaira se encuentra en su mejor momento musical y hasta sentimental feliz al lado de su pareja Jair Mendoza.

En su mejor momento musical

Yahaira Plasencia desea continuar con su carrera musical y tiene muchos proyectos musicales en camino. La salsera ha anunciado que tiene varios estrenos y a pedido de sus seguidores estrenó el videoclip del live ‘Mix Selena’.

Esta canción ‘Mix Selena’ incluye los clásicos temas de la reconocida artista Selena Quintanilla Pérez: ‘Si una Vez’, ‘No me Queda Mas’, ‘Amor Prohibido’ y ‘Bidi Bidi Bom Bom’.

La cantante le dedicó unas palabras a su público antes de iniciar con el video: «Este tema en verdad si es especial para mí, porque que es una artista que he admirado desde siempre. Ha dejado un legado musical muy importante en nosotros, en nuestros corazones. Yo sé que cada tema de este mix, se la saben«.

Sus seguidores se emocionaron con este lanzamiento: «¡Yeh! ¡Por fin le haces un homenaje a Selena!», «Bellissima YAHIIIII te deseo lo mejor del mundo, suerte.. esta hermosa toda tu música», «¡Me encantaaaaaaaa!», «Tremendo talento, una espectacular voz».